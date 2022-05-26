Перша леді України Олена Зеленська заявила, що українці потребують психологічної реабілітації після того, що пережили в окупації та на фронті.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська під час звернення на сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.

Зеленська зауважила, що наслідки повномасштабної військової агресії РФ для психічного здоров’я українців можуть тривати роками й десятиліттями. Наразі в Україні порушені права людини на життя та здоров’я, які захищає ВООЗ. Населення країни побачило жахи, яких навіть не могло уявити.

“Ніхто з українців – ані дорослий, ані дитина – не може бути певним, що прокинеться завтра, що не ракета не прилетить в його дім”, – повідомила перша леді.

За словами Зеленської, Україну обрано для глобальної спеціальної ініціативи ВООЗ із психічного здоров’я. В країні запускають Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Вона також зауважила, що після пережитого й побаченого на фронті та під час окупації, українцям необхідна реабілітація, так само, як пораненим фізично.

Слід зазначити, що низка представників міністерств охорони здоров’я країн Заходу засудили війну, яку розв’язала РФ, за те, що вона загрожує життю і здоров’ю українців.

Зокрема, помічниця міністра охорони здоров’я США Лойс Пейс заявила, що внаслідок російської агресії було знищено багато медичних закладів. Були скалічені та вбиті цивільні та медичні працівники. Пейс наголосила, що світова спільнота має підтримати український народ, як це роблять США.