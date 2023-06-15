Джерело: Telegram-канал Прокудіна

За його словами, після того, як села відійшла вода, унаслідок затоплення почали руйнуватись будинки.

Зокрема обвалюється стеля, а у стінах проявляються тріщини. Більш того, у підвалах, де була відкачана вода, вона починає підступати знову.

“Така ситуація в Комишанах”, – зазначив очільник Херсонщини.

Він додав, що село відвідав сьогодні та поспілкувався з мешканцями і місцевою владою.

Було вирішено, що будинки, які не витримали затоплення, будуть збудовані заново.

  • За інформацією влади Херсонщини, вода з області після затоплення унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС продовжує відступати. Зокрема повністю відійшла вода у трьох селах області.