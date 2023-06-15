Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін відвідав село Комишани, яке було затоплено після підриву росіянами Каховської ГЕС. За його словами, наслідки затоплення починають проявлятись лише зараз, коли вода відійшла з населеного пункту.

Джерело: Telegram-канал Прокудіна

За його словами, після того, як села відійшла вода, унаслідок затоплення почали руйнуватись будинки.

Зокрема обвалюється стеля, а у стінах проявляються тріщини. Більш того, у підвалах, де була відкачана вода, вона починає підступати знову.

“Така ситуація в Комишанах”, – зазначив очільник Херсонщини.

Він додав, що село відвідав сьогодні та поспілкувався з мешканцями і місцевою владою.

Було вирішено, що будинки, які не витримали затоплення, будуть збудовані заново.