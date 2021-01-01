Наслідки новорічних розваг: в Римі феєрверки вбили сотні птахів

Про це повідомляють користувачі соцмереж, інформують #Букви.
Зазначається, що після феєрверків з неба почали раптово падати мертві птахи, переважно шпаки. Вони падали на дороги, тротуари та тераси будинків.
tantissimi uccellini morti a via Cavour a causa dei botti ma porco zio ma ce la fate pic.twitter.com/3yIchlwOo7
— Марс (@FLVKE96s) January 1, 2021
Найбільше померлих птахів зафіксували біля станції Терміні, на центральній вулиці Віа Націонале та на пагорбі Есквілін.
Очевидці повідомляють, що птахи налякалися феєрверків та намагалися втекти, але не змогли.
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