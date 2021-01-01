Covid-19 Україна

оновлено 01.01.2021 о 19:01

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Наслідки новорічних розваг: в Римі феєрверки вбили сотні птахів

Мешканці Риму у новорічну ніч масово запускали святкові феєрверки. Однак хвилинні радості закінчилися фатально для сотень птахів.

П’ятниця, 1 січня 2021, 19:01

Про це повідомляють користувачі соцмереж, інформують #Букви.

Зазначається, що після феєрверків з неба почали раптово падати мертві птахи, переважно шпаки. Вони падали на дороги, тротуари та тераси будинків.

Найбільше померлих птахів зафіксували біля станції Терміні, на центральній вулиці Віа Націонале та на пагорбі Есквілін.

Очевидці повідомляють, що птахи налякалися феєрверків та намагалися втекти, але не змогли.

  • У новорічну ніч понад дві тисячі французів вирішили знехтувати карантинними вимогами та влаштувати масову вечірку. Однак в їхні плани втрутилися поліціянти. За даними французьких ЗМІ, вечірку влаштували в покинутому ангарі. В результаті розгону сталися сутички. Поранено щонайменше трьох поліціянтів. Крім того, розлючені французи спалили одну автівку поліції.
  • #Букви розповідали, як зустрів 2021 рік колишній нардеп та член наглядової ради державного акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко.
Теги: відео, Новий рік, птахи, феєрверки, Рим

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