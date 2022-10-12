Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, російські окупанти завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей. Внаслідок ранкового обстрілу щонайменше 7 осіб загинуло та 8 було поранено.
“У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони “воюють” із беззбройними цивільними. Вкотре прошу всіх жителів області: евакуюйтесь! Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне — вижити!” – наголосив Павло Кириленко.
Варто зазначити, що протягом минулої доби, 11 жовтня, у Донецькій області внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло 6 мирних мешканців.
Минулої доби від рук російських армійців загинуло 4 жителів Лиману та 2 жителів Тернів. Окрім цього, ще один мирний мешканець Красногорівки отримав поранення.
Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення від рук окупантів загинуло 979 донеччан, ще 2377 були поранені. Проте ця кількість – без врахування вбитих та поранених у Маріуполі та Волновасі.
- Російські окупанти у повномасштабній війні почали застосовувати проти українських захисників ручні гранати хімічної дії, що є порушенням правил та звичаїв ведення війни.
- Протягом ночі 12 жовтня росіяни не припиняли обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів важкі поранення отримало троє осіб, серед яких 6-річна дівчинка.
- Вночі 12 жовтня російські окупанти укотре завдали ракетного удару по Запоріжжю. У сторону міста загалом було випущено 7 ракет.