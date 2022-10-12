Російські загарбники масовано обстріляли Авдіївку у Донецькій області, внаслідок чого 7 осіб загинуло та 8 поранено.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, російські окупанти завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей. Внаслідок ранкового обстрілу щонайменше 7 осіб загинуло та 8 було поранено.

“У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони “воюють” із беззбройними цивільними. Вкотре прошу всіх жителів області: евакуюйтесь! Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне — вижити!” – наголосив Павло Кириленко.

Варто зазначити, що протягом минулої доби, 11 жовтня, у Донецькій області внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло 6 мирних мешканців.

Минулої доби від рук російських армійців загинуло 4 жителів Лиману та 2 жителів Тернів. Окрім цього, ще один мирний мешканець Красногорівки отримав поранення.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення від рук окупантів загинуло 979 донеччан, ще 2377 були поранені. Проте ця кількість – без врахування вбитих та поранених у Маріуполі та Волновасі.