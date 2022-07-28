Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ заявив Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.
За його словами, близько 5 години ранку противник завдав удару 6-ма крилатими ракетами типу “Іскандер” по військовій частині у Лютіжі, Київської області. Одна будівля зруйнована та дві пошкоджено. Одна крилата ракета була збита. Зазначається, що противник завдав удару з акваторії Чорного моря, з району миса Фіолент.
Також був завданий обстріл по Гончарівському в Чернігівській області з РСЗВ, близько 20 снарядів. Пуски були здійснені з Зябрівки, з території Білорусі. Є втрати в особовому складі, наразі вони уточнюються.
У такий спосіб протягом першої половини 28 липня військові РФ випустили по території України близько 20 ракет.
- Нагадаємо, що в ніч на 28 липня росіяни знову обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок чого постраждали дві громади — Зеленодольська та Апостолівська. Згодом ворог знову вдарив по Криворізькому району Дніпропетровської області.
- Також сьогодні внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва постраждали заклади освіти та житлові будинки. За словами міського голови, росіяни “не зраджують собі та цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру”.