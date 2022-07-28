Сьогодні зранку, 28 липня, ворог завдав удару крилатими ракетами по території Київської області, а реактивними системами залпового вогню по Чернігівській. Внаслідок чого Збройні сили України зазнали втрат серед особового складу.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ заявив Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.

За його словами, близько 5 години ранку противник завдав удару 6-ма крилатими ракетами типу “Іскандер” по військовій частині у Лютіжі, Київської області. Одна будівля зруйнована та дві пошкоджено. Одна крилата ракета була збита. Зазначається, що противник завдав удару з акваторії Чорного моря, з району миса Фіолент.

Також був завданий обстріл по Гончарівському в Чернігівській області з РСЗВ, близько 20 снарядів. Пуски були здійснені з Зябрівки, з території Білорусі. Є втрати в особовому складі, наразі вони уточнюються.

У такий спосіб протягом першої половини 28 липня військові РФ випустили по території України близько 20 ракет.