Про це повідомляє CNN, посилаючись на коментарі офіційних осіб.

Сильні дощі минулого тижня спричинили розлив річок і селеві потоки, які спустошили села Бушушу та Ньямукубі на території Калехе в Південному Ківу, повідомив губернатор провінції Тео Касі. Він також зазначив, що наразі відомо про загибель 401 особи.

Активіст у Калехе Валет Чебуджонго розповів CNN, що рятувальники не змогли розчистити брудні дороги, через що жителі мусили пробиратися через озера.

“Уряд Конго та його партнери мають знайти безпечне місце, куди будуть переселені постраждалі, і попросити населення не використовувати проточні води та озеро протягом цього періоду”, – пояснив Чебуджонго.

Касі зауважив, що рятувальні операції тривають, попри труднощі.

Уряд провінції заявив у суботу, що переселяє жителів, які постраждали від повені, у безпечніші місця. У ньому також зазначено, що уряд фінансує медичну допомогу постраждалим, включаючи витрати на поховання загиблих.

Сильні зливи протягом минулих днів спричинили проблеми для населення у Східній Африці. Окрім Конго, постраждали також деякі регіони Уганди та Кенії, а у Руанді паводки та зсуви ґрунту спричинили загибель майже 130 осіб.

ДРК розташована в басейні річки Конго, де часто повідомляють про повені. Згідно зі звітом Світового банку, пов’язані з кліматом стихійні лиха, включаючи повені, “ймовірно, збільшаться в частоті та масштабах” у центральноафриканській країні через зміну клімату.