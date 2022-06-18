На британсько-українському саміті міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів про пошкодження, які російські загарбники завдали українській інфраструктурі. Зокрема про понад 24 тисячі кілометрів доріг та 305 мостів, які було зруйновано.

Про це Олександр Кубраков повідомив у Facebook.

Отже, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було пошкоджено та зруйновано майже 24 тисячі кілометрів доріг, 305 мостів, 6,3 тис. кілометрів залізничних колій та заблоковано або ж окуповано всі морські порти.

За підрахунками, прямі задокументовані збитки завдані українській інфраструктурі сягають майже 104 млрд доларів.

“Попри те, що повномасштабна війна все ще триває, ми вже розпочали відбудову країни там, де це можливо”, – заявив Олександр Кубраков.

Також він зазначив, що вже вдалося розчистити майже тисячу кілометрів доріг та облаштувати 41 тимчасову переправу.

За словами міністра інфраструктури, у межах британсько-українського інфраструктурного саміту було підписано Меморандум про інфраструктурну відбудову України. Завдяки цьому Україна закріпила з британськими колегами стратегічний характер співпраці щодо відбудови.

До того ж у партнерстві з британським бізнесом було створено робочу групу, яка працюватиме над відновленням критичної інфраструктури Києва та Київської області.