Фото: facebook/oleksandr.kubrakov

Про це Олександр Кубраков повідомив у Facebook.

Отже, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було пошкоджено та зруйновано майже 24 тисячі кілометрів доріг, 305 мостів, 6,3 тис. кілометрів залізничних колій та заблоковано або ж окуповано всі морські порти.

За підрахунками, прямі задокументовані збитки завдані українській інфраструктурі сягають майже 104 млрд доларів.

Фото: facebook/oleksandr.kubrakov

“Попри те, що повномасштабна війна все ще триває, ми вже розпочали відбудову країни там, де це можливо”, – заявив Олександр Кубраков.

Також він зазначив, що вже вдалося розчистити майже тисячу кілометрів доріг та облаштувати 41 тимчасову переправу.

Фото: facebook/oleksandr.kubrakov

За словами міністра інфраструктури, у межах британсько-українського інфраструктурного саміту було підписано Меморандум про інфраструктурну відбудову України. Завдяки цьому Україна закріпила з британськими колегами стратегічний характер співпраці щодо відбудови.

До того ж у партнерстві з британським бізнесом було створено робочу групу, яка працюватиме над відновленням критичної інфраструктури Києва та Київської області.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що антикорупційна інфраструктура в Україні більш розвинена, ніж навіть у багатьох  країнах Європейського Союзу. Тому він переконаний, що критика боротьби з корупцією не має завадити руху України в ЄС.
  • Станом на початок 115-ої доби повномасштабної російсько-української війни, ворог продовжує активні наступальні дії у Донецькій та Луганській областях. Українські воїни завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці. Зокрема росіяни зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому.
  • Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у Харківській області було зруйновано та пошкоджено 45% доріг.