Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
За інформацією рятувальників, станом на 15 годину 12 липня з-під завалів 5-поверхівки у Часовому Ярі дістали тіла 38 осіб. Серед загиблих – хлопчик близько 9 років.
Натомість вдалося врятувати з-під завалів 9 осіб. Також співробітники ДСНС змогли розчистити та розібрати понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку. Наразі роботи з порятунку тривають.
До рятувальних робіт залучено 57 осіб та 8 одиниць техніки, два автокрани та два навантажувачі. На місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, що 9 липня ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по населеному пункту Часовий Яр. Внаслідок чого повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди.
За словами місцевих мешканців, там, найімовірніше, на момент удару знаходилось щонайменше 34 людини. Вдалося встановити контакт з двома людьми, що опинилися під руїнами.
- Під ранок 12 липня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Унаслідок злочинних дій росіян поранення отримали щонайменше 12 осіб.
- Станом на 12 липня 2022 року, 348 дітей загинуло та понад 650 поранено через військову агресію росіян в Україні.