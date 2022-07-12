Станом на 15 годину з-під завалів багатоповерхівки у Часовому Яру Донецької області вилучено тіла 38 загиблих осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

За інформацією рятувальників, станом на 15 годину 12 липня з-під завалів 5-поверхівки у Часовому Ярі дістали тіла 38 осіб. Серед загиблих – хлопчик близько 9 років.

Натомість вдалося врятувати з-під завалів 9 осіб. Також співробітники ДСНС змогли розчистити та розібрати понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку. Наразі роботи з порятунку тривають.

До рятувальних робіт залучено 57 осіб та 8 одиниць техніки, два автокрани та два навантажувачі. На місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, що 9 липня ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по населеному пункту Часовий Яр. Внаслідок чого повністю знищено два під’їзди, а під завалами перебувають люди.

За словами місцевих мешканців, там, найімовірніше, на момент удару знаходилось щонайменше 34 людини. Вдалося встановити контакт з двома людьми, що опинилися під руїнами.