Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.

16 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по всій Україні, відтак у повітряному просторі Києва було зафіксовано 40 ворожих ракет, 37 з яких знищено. У КМВА зазначили, що вчора столиця витримала одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

“4 потерпілих, 9 пошкоджених приватних будинків маємо в результаті ракетної атаки ворога 16 грудня. Є пошкодження також приватного майна та автівки у Фастівському, Броварському, Бучанському районах. На жаль, через влучання у критичну інфраструктуру, частина населених пунктів області лишились без світла. Втім відновлено енергетики триває”, ­– зазначив очільник Головного управління Нацполіції у Київській області.

А також додав, що вже виявили й оглянули 8 місць падіння збитих ворожих ракет, проте робота з пошуку уламків досі триває. Крім того, Нацполіція отримала 30 повідомлень під час повітряної тривоги.