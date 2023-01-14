Про це повідомляє “Суспільне Харків” та пресслужба Харківського метрополітену.

Сьогодні, 14 січня, російські військові здійснили чергову масовану ракетну атаку по всій території України. Внаслідок обстрілів у Харкові більшість районів міста лишилися без електроенергії. Крім цього, тимчасово зупинено рух лініями Харківського метрополітену.

За даними Харківської міської ради, наземний транспорт у місті також не працює.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовано два “прильоти” ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури в області.

“Наразі застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється”, – написав Олег Синєгубов.