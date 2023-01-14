Про це повідомляє “Суспільне Харків” та пресслужба Харківського метрополітену.
Сьогодні, 14 січня, російські військові здійснили чергову масовану ракетну атаку по всій території України. Внаслідок обстрілів у Харкові більшість районів міста лишилися без електроенергії. Крім цього, тимчасово зупинено рух лініями Харківського метрополітену.
За даними Харківської міської ради, наземний транспорт у місті також не працює.
Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовано два “прильоти” ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури в області.
“Наразі застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється”, – написав Олег Синєгубов.
- Сьогодні вранці, 14 січня, росіяни знову здійснили масований ракетний обстріл Києва, влучання були зафіксовані у Голосіївському та Дніпровському районах столиці.
- Через загрозу масованих ракетних обстрілів з боку РФ у Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення електроенергії.