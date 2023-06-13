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Наслідки санкцій: в РФ пропонують відродити виробництво радянських авто «Волга» та «Ока»

В РФ планують відтворення радянських брендів в автопромі, внаслідок чого за "Ладою" і "Москвичем" з'являться "Волга" і, можливо, "Ока", заявив глава мінпромторгу РФ Денис Мантуров.

Середа, 14 червня 2023, 00:21
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Джерело: росЗМІ

У російському відомстві готові “всіляко підтримувати тих колег з автопрому, хто вийде з такими пропозиціями”, та розглянуть таке питання оперативно.

Апелюючи до “теплих почуттів росіян” стосовно радянських назв, Мантуров сподівається, що слідом за автомобілями “Москвич” та “Лада”, вже наступного року буде „Волга“, а також “інші давно забуті, але улюблені російським споживачем бренди”.

Зауважується, що так званий “народний” автомобіль у Росії LADA Granta, можна придбати за 750-850 тисяч рублів (10 тис. дол) залежно від комплектації.

Коментуючи критику АвтоВАЗу, який використовує для назви своїх автомобілів латиницю, віце-прем’єр та голова ради директорів компанії заявив, що доручить колегам “відпрацювати ідею” переходу бренду на кирилицю “як мінімум щодо заміни іноземних слів” у найменуваннях моделей.

Розмірковуючи про перспективи виходу російського ринку легкових машин та легких комерційних автомобілів на докризові показники 2019 року, Мантуров заявив, що це має статися до 2030 року — відповідно до затвердженої у грудні так званої “Стратегії розвитку автомобільної промисловості до 2035 року”.

Минулого року у РФ  почали випуск автомобілів під маркою “Москвич 3”, водночас, як зауважують ЗМІ, авто є спрощеною версією китайської JAC JS4 і жодних російських деталей не містить.

Зауважимо, вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.

Нагадаємо, 17 травня міністр фінансів РФ Антон Силуанов на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним повідомив, що наповнення російського бюджету зіштовхується з “проблемами”.

У 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.

Раніше повідомлялося, що дефіцит бюджету Росії підскочив у перші два місяці 2023 року, проте видатки демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни проти України.

Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.

Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.

Також стало відомо, що іноземні інвестори, які вийшли з російського ринку, за рік вивели з РФ близько 36 мільярдів доларів, продавши бізнес, зазначив начальник аналітичного управління банку БКФ РФ Максим Осадчий.

Теги: автопром рф, ізоляція рф, наслідки санкцій для рф, радянські авто в рф

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