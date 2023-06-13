Наслідки санкцій: в РФ вироблятимуть радянські автомобілі «Волга» та «Ока»

В РФ планують відтворення радянських брендів в автопромі, внаслідок чого за "Ладою" і "Москвичем" з'являться "Волга" і, можливо, "Ока", заявив глава мінпромторгу РФ Денис Мантуров.

Джерело: росЗМІ

У російському відомстві готові “всіляко підтримувати тих колег з автопрому, хто вийде з такими пропозиціями”, та розглянуть таке питання оперативно.

Апелюючи до “теплих почуттів росіян” стосовно радянських назв, Мантуров сподівається, що слідом за автомобілями “Москвич” та “Лада”, вже наступного року буде „Волга“, а також “інші давно забуті, але улюблені російським споживачем бренди”.

Зауважується, що так званий “народний” автомобіль у Росії LADA Granta, можна придбати за 750-850 тисяч рублів (10 тис. дол) залежно від комплектації.

Коментуючи критику АвтоВАЗу, який використовує для назви своїх автомобілів латиницю, віце-прем’єр та голова ради директорів компанії заявив, що доручить колегам “відпрацювати ідею” переходу бренду на кирилицю “як мінімум щодо заміни іноземних слів” у найменуваннях моделей.

Розмірковуючи про перспективи виходу російського ринку легкових машин та легких комерційних автомобілів на докризові показники 2019 року, Мантуров заявив, що це має статися до 2030 року — відповідно до затвердженої у грудні так званої “Стратегії розвитку автомобільної промисловості до 2035 року”.

Минулого року у РФ почали випуск автомобілів під маркою “Москвич 3”, водночас, як зауважують ЗМІ, авто є спрощеною версією китайської JAC JS4 і жодних російських деталей не містить.

Зауважимо, вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.

Нагадаємо, 17 травня міністр фінансів РФ Антон Силуанов на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним повідомив, що наповнення російського бюджету зіштовхується з “проблемами”.

У 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.