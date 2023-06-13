Наслідки санкцій: в РФ вироблятимуть радянські автомобілі «Волга» та «Ока»

Джерело: росЗМІ
У російському відомстві готові “всіляко підтримувати тих колег з автопрому, хто вийде з такими пропозиціями”, та розглянуть таке питання оперативно.
Апелюючи до “теплих почуттів росіян” стосовно радянських назв, Мантуров сподівається, що слідом за автомобілями “Москвич” та “Лада”, вже наступного року буде „Волга“, а також “інші давно забуті, але улюблені російським споживачем бренди”.
Зауважується, що так званий “народний” автомобіль у Росії LADA Granta, можна придбати за 750-850 тисяч рублів (10 тис. дол) залежно від комплектації.
Коментуючи критику АвтоВАЗу, який використовує для назви своїх автомобілів латиницю, віце-прем’єр та голова ради директорів компанії заявив, що доручить колегам “відпрацювати ідею” переходу бренду на кирилицю “як мінімум щодо заміни іноземних слів” у найменуваннях моделей.
Розмірковуючи про перспективи виходу російського ринку легкових машин та легких комерційних автомобілів на докризові показники 2019 року, Мантуров заявив, що це має статися до 2030 року — відповідно до затвердженої у грудні так званої “Стратегії розвитку автомобільної промисловості до 2035 року”.
Минулого року у РФ почали випуск автомобілів під маркою “Москвич 3”, водночас, як зауважують ЗМІ, авто є спрощеною версією китайської JAC JS4 і жодних російських деталей не містить.
Зауважимо, вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.
Нагадаємо, 17 травня міністр фінансів РФ Антон Силуанов на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним повідомив, що наповнення російського бюджету зіштовхується з “проблемами”.
У 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.
Раніше повідомлялося, що дефіцит бюджету Росії підскочив у перші два місяці 2023 року, проте видатки демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни проти України.
Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.
Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.
Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.
Також стало відомо, що іноземні інвестори, які вийшли з російського ринку, за рік вивели з РФ близько 36 мільярдів доларів, продавши бізнес, зазначив начальник аналітичного управління банку БКФ РФ Максим Осадчий.
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