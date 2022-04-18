Про це генсек ООН розповів в інтерв’ю чеському виданню Seznam Zprvy.
Гуттеріш зазначив, що весь світ бачить трагедію, яка зараз відбувається в Україні: міста, зрівняні з землею, люди страждають і вмирають у своїх домівках і на вулицях, наймасштабніша криза біженців у Європі з часів Другої світової війни.
Але за межами України, далеко поза увагою ЗМІ, війна розпочала тиху атаку на світ, що розвивається. Генсек ООН переконаний: криза може ввергнути до 1,7 мільярда людей, більше п’ятої частини людства, у бідність і голод у таких розмірах, яких не було десятиліттями.
Україна та Російська Федерація забезпечують 30% світового виробництва пшениці та ячменю, п’яту частину кукурудзи та більш ніж половину соняшникової олії. Зернові з цих двох країн годують найбідніших та найбільш вразливих людей світу. Постачання становлять більше третини від обсягу імпорту пшениці в 45 африканських і найменш розвинених країнах.
Нині війна заважає фермерам дбати про врожаї, змушує закривати порти, блокує експорт зерна, порушує ланцюги поставок і спричиняє різке зростання цін.
І це при тому, що багато країн, що розвиваються, все ще стикаються з наслідками пандемії COVID-19. З початку 2022-го року ціни на пшеницю та кукурудзу зросли на 30%. Ціни на нафту марки Brent за останній рік виросли більш ніж на 60%, а ціни на природний газ і добрива зросли більш ніж вдвічі.
“Хоча більша частина світу солідарна з народом України, ми поки не бачимо такої підтримки для 1,7 мільярда інших потенційних жертв цієї війни. Але ми маємо чіткий моральний обов’язок підтримувати їх – у всьому світі”, – сказав Антоніу Гутерріш.
Він додав, що зараз необхідно створювати програми задля врегулювання цієї кризи, доки не стало занадто пізно.
- Нагадаємо, агентство ООН у справах біженців повідомило, що 4 869 019 українців покинули країну з моменту вторгнення Росії 24 лютого.
- Також, за оцінками Організації об’єднаних націй, в Україні найбільша криза біженців у Європі з часів Другої світової війни.