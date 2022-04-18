І це при тому, що багато країн, що розвиваються, все ще стикаються з наслідками пандемії COVID-19. З початку 2022-го року ціни на пшеницю та кукурудзу зросли на 30%. Ціни на нафту марки Brent за останній рік виросли більш ніж на 60%, а ціни на природний газ і добрива зросли більш ніж вдвічі.

“Хоча більша частина світу солідарна з народом України, ми поки не бачимо такої підтримки для 1,7 мільярда інших потенційних жертв цієї війни. Але ми маємо чіткий моральний обов’язок підтримувати їх – у всьому світі”, – сказав Антоніу Гутерріш.

Він додав, що зараз необхідно створювати програми задля врегулювання цієї кризи, доки не стало занадто пізно.