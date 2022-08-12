Внаслідок вибухів на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму було знищено щонайменше 8 військових літаків.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

У розвідці зазначили, що причина вибухів на військовому аеродромі “Саки” невідома. Проте великі “грибоподібні” хмари, які було видно на відео очевидців, напевно виникли внаслідок детонації чотирьох незакритих складів з боєприпасами.

“Щонайменше п’ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 й три багатоцільові винищувачі Су-30 були знищені або серйозно пошкоджені внаслідок вибухів. Центральний район розосередження зазнав серйозних пошкоджень. Але аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації”, – розповіли у Міністерстві оборони Великої Британії.

Натомість британська розвідка зауважила, що втрата 8 бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, які Росія може використовувати для підтримки повномасштабної війни. Аеродром “Саки” переважно використовувався як база для авіації Чорноморського флоту ВМФ Росії.

“Спроможність морської авіації російського флоту зараз значно знижена. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози. Очевидно, що Крим розглядався російськими військовими як безпечний тил”, – наголосили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Нагадаємо, що 9 серпня на авіабазі у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Пізніше стало відомо, що вони трапились в районі селища Новофедорівка, на військовому аеродромі, де базується винищувальний авіаційний полк РФ.

У російському Міноборони одразу заявили, що серед причин розглядається тільки “порушення вимог пожежної безпеки” та наголосили, що техніка не зазнала пошкоджень. Водночас у мережі ширяться супутникові знімки знищених російських літаків після вибухів станом на 10 серпня.