Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в етері британського телеканалу заявив, що події із "заколотом Пригожина" проти Кремля вкотре доводять: російський президент Путін розуміє лише мову сили.

Джерело: GB NEWS

Порошенко зауважив, ситуація з Пригожиним – це не кінець Путіна, проте однозначно кінець його іміджу в РФ, оскільки імідж невразливого лідера повністю зруйновано. Політик наголосив, що весь світ вже давно розуміє, хто такий Путін, одначе зараз багато хто розуміє це і в Росії.

“Якщо ви розмовляєте з Путіним не з позиції сили – нічого не відбувається. І це досить парадоксально, але навіть випадок Пригожина показує: якщо говорити з Путіним із позиції сили – це єдине, що він розуміє”, – пояснив глава партії “ЄС”.

Збройні Сили України обов’язково використають цю можливість, щоб підвищити ефективність та інтенсивність нашого контрнаступу і отримати певні результати, переконаний п’ятий президент.

Він також додав, що це показало межі влади Путіна. Тож закликав Захід навчитися говорити із російським президентом мовою сили, і наголосив, що “це точно приведе нас до перемоги”.

‘We are very much waiting for the F-16 fighter jets. This is the game changer.’ Former Ukrainian President Petro Poroshenko outlines the ‘key factor’ for Ukraine’s counteroffensive on Russia. 📺 Freeview 236, Sky 512, Virgin 604 pic.twitter.com/YgvpNQJNVP — GB News (@GBNEWS) June 26, 2023

Зауважимо, ввечері 23 червня глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ, наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російська ФСБ РФ порушила проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Вже незабаром найманці ПВК “Вагнер” захопили під свій контроль всі військові об’єкти вже у другому поспіль російському місті – Воронежі.

Згодом президент РФ Володимир Путін записав звернення щодо військового заколоту, влаштованого очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним у Росії. Очільник Кремля назвав такі дії “зрадою” і пообіцяв покарати винних.

Тоді як у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російська столиця готується до облоги: там введено режим контртерористичної операції.

Після чого у межах угоди з Лукашенком кримінальну справу, порушену стосовно засновника ПВК “Вагнер”, було зупинено. Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Сам Пригожин поїхав до Білорусі, а бойовики не будуть притягнуті до суду за свою участь у повстанні, а натомість підпишуть контракти з міністерством оборони Росії. Раніше цей крок засновник ПВК відкидав.

25 червня Держсекретар США Ентоні Блінкена наголосив, що хаос, викликаний повстанням в РФ проти Кремля, може тривати тижні або місяці.

26 червня стало відомо, що глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин залишається під слідством через справу про організацію заколоту в Росії. Попри те, що у Кремлі обіцяли закрити справу – її розслідування триває.