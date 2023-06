Джерело: GB NEWS

Порошенко зауважив, ситуація з Пригожиним – це не кінець Путіна, проте однозначно кінець його іміджу в РФ, оскільки імідж невразливого лідера повністю зруйновано. Політик наголосив, що весь світ вже давно розуміє, хто такий Путін, одначе зараз багато хто розуміє це і в Росії.

Збройні Сили України обов’язково використають цю можливість, щоб підвищити ефективність та інтенсивність нашого контрнаступу і отримати певні результати, переконаний п’ятий президент.

Він також додав, що це показало межі влади Путіна. Тож закликав Захід навчитися говорити із російським президентом мовою сили, і наголосив, що “це точно приведе нас до перемоги”.

‘We are very much waiting for the F-16 fighter jets. This is the game changer.’

Former Ukrainian President Petro Poroshenko outlines the ‘key factor’ for Ukraine’s counteroffensive on Russia.

