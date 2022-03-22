Про це митрополит повідомив у Twitter.

“Наш Священний синод закликає архієреїв, духовенство, монастирі та релігійні громади, які перебувають у юрисдикції Московського патріархату України, наслідувати Томос про автокефалію ПЦУ та ввійти в канонічне єднання з Православною церквою України”, – зазначив Епіфаній.

Раніше митрополит наголосив, що ПЦУ благословляє всіх захисників на цей подвиг, оскільки росіяни прийшли на нашу землю, то українці мають захищати нашу землю, та зазначив, що захищати – це не гріх.