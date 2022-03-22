Про це митрополит повідомив у Twitter.
“Наш Священний синод закликає архієреїв, духовенство, монастирі та релігійні громади, які перебувають у юрисдикції Московського патріархату України, наслідувати Томос про автокефалію ПЦУ та ввійти в канонічне єднання з Православною церквою України”, – зазначив Епіфаній.
Раніше митрополит наголосив, що ПЦУ благословляє всіх захисників на цей подвиг, оскільки росіяни прийшли на нашу землю, то українці мають захищати нашу землю, та зазначив, що захищати – це не гріх.
Наш Священний Синод закликає архієреїв, духовенство, монастирі та релігійні громади, які перебувають в юрисдикції Московського патріархату в України, послідувати Томосу про автокефалію ПЦУ та увійти в канонічне єднання з Православною Церквою України.
— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) March 22, 2022
- Нагадаємо, патріарх РПЦ Кирил підтримав напад РФ на Україну. Агресію та військові злочини він виправдав проведенням гей-парадів.
- Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній звернувся до патріарха Московського Кирила. Він закликав вплинути на владу, аби тіла загиблих російських військових забрали та поховали у РФ.
- Українській розвідці стало відомо, що російські окупанти починають мобілізувати боржників та “аліментників” до лав своїх збройних сил. В обмін на підписання контракту боржникам пропонують звільнення від фінансових зобов’язань.