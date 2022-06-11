Окупантів не цікавить, чим харчуватиметься населення тимчасово окупованих територій Луганської області. Вони вивозять із регіону не тільки зерно й соняшник, а й масло, сири та ковбасу.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти вкрали з зерносховищ Луганської області 15 тисяч тонн соняшника та 10 тисяч тонн зерна. Також окупаційна “влада” веде заготівлю зерна під майбутню посівну.

Місцевим аграріям пропонують 8 тисяч рублів за тону продукції, водночас Україна пропонувала їм 8,6 тисячі гривень.

Фермерам наполегливо рекомендують укладати угоди на “зберігання” 70% врожаю. Потім, на думку експертів, його або “з’їдять миші”, або згодують оленям буряти.

“Фактично виробникам заплатять лише 30% вартості зерна та ще й у рублях! За ці кошти провести посівну кампанію під врожай 2023 року неможливо!” — передає Гайдай повідомлення Департаменту агропромислового розвитку Луганської облвійськадміністрації.

Зокрема, Сергій Гайдай додав, що сири, масло та ковбаси з тимчасово окупованих районів Луганщини тепер їстимуть у Якутії та Красонярську. Усе це свідчить про те, що окупантів не цікавить, чим харчуватиметься населення захоплених територій Луганської області, наголосив очільник місцевої ОВА.