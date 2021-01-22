Конфлікт між 1+1 media та Youtube-каналом “Geek Journal” триває. Після скарг медіахолдингу платформа вирішила остаточно заблокувати україномовний канал про фільми та серіали. Однак після суспільної реакції сторони домовилися щодо зустрічі.

#Букви розповідають, про що домовилися опоненти.

Що кажуть в 1+1?

1+1 media зробила заяву “щодо захисту авторського контенту в інтернеті”. У повідомленні йдеться про те, що 1+1 media виступає за захист авторського права та боротьбу з незаконним використанням контенту медіахолдингу на усіх майданчиках.

Блокуванням піратського контенту в Інтернеті займається сервіс SUDUM, який в 1+1 називають власною розробкою.

“Використання контенту 1+1 media, як і решти медіагруп оглядачами чи блогерами в інтернеті, дозволено лише за попередніх домовленостей з правовласниками. Будь-яке копіювання, трансляція чи поширення контенту без такого дозволу є незаконним і розцінюється як піратство. Принцип fair use, на який посилається автор згаданого каналу, не можна застосувати до каналів з монетизацією та, зокрема, до заблокованих відео, оскільки вони містять рекламну інтеграцію”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що “Geek Journal” не звернувся по дозвіл на використання контенту 1+1, тому отримав скарги.

Водночас у компанії заявляють, що співпрацюють з іншими відеоблогерами, з якими не виникає спірних моментів щодо використання контенту.

“Своєю чергою, Група 1+1 media відкрита до діалогу з авторами каналу Geek Journal та запрошує команду на зустріч з метою ознайомлення з правилами щодо використання авторського контенту на YouTube та обговорення ситуації, що склалася”, – заявили в 1+1.

Що каже “Geek Journal”?

Через кілька годин засновники каналу відповіли на цю заяву медіагрупи. Зокрема, у повідомленні йдеться про те, що 1+1 підміняє поняття і трохи зловживає правом.

“З огляду на це, ми надаємо згоду на зустріч/дзвінок”, – зазначили представники каналу.

До того ж вони вирішили прокоментувати факти, викладені у заяві опонентів та зауважити на кількох моментах щодо fair use або “добросовісне використання”.

Закон України “Про авторське право і суміжні права” містить вичерпний перелік випадків, коли авторський контент можна використовувати без дозволу правовласника. В інших країнах світу такі випадки відомі як fair use.

Зокрема, без згоди правовласника можна:

використовувати короткі уривки з опублікованих творів у критичних, полемічних та інформаційних цілях;

використовувати твори для створення на їх основі пародії, тобто твору комічного, сатиричного характеру, який може спрямовуватися на висміювання певних подій або осіб.

“Закон не містить жодних обмежень щодо комерційної мети такого використання. Такі правила відповідають і світовій практиці щодо доктрини fair use”, – зазначили в “Geek Journal”.

Також зазначається, що некомерційне використання контенту буде визнане законним. Для встановлення правомірності використання такого контенту враховуються й інші фактори: природа твору, обсяг використання контенту та його перероблення, ціль використання.

У “Geek Journal” заявили, що не порушували авторське право 1+1. До того ж засновники каналу звинуватили медіагрупу у тому, що вона збрехала щодо використання сервісу SUDUM для знаходження та блокування піратського контенту.

Холдинг поскаржився на відео дворічної давності. Це означає, що пошук спірного контенту відбувався в ручному режимі, адже сервіс давно виявив би давні відео.

“Ми думаємо, що ви зловживаєте правом на захист авторських контенту, адже насправді вас турбує критика”, – додали у “Geek Journal”.