Про це повідомляють #Букви.
Втім, раніше ЗМІ писали про те, що поїздку Джолі організовував особисто Сергій Лещенко.
З огляду на це виникла деяка плутанина щодо того, чиєю ж заслугою є приїзд Анджеліни Джолі, наслідком якої стало видалення публікацій у ЗМІ.
Наразі у соцмережах користувачі намагаються з’ясувати, кому ж слід завдячувати за відвідини Анджеліною Джолі України.
ДОВІДКА. Анжеліну Джолі призначили послом доброї волі УВКБ ООН у 2001 році. З моменту призначення Джолі здійснювала важкі поїздки для зустрічі з біженцями в Сьєрра-Леоне, Танзанії, Кот-д’Івуарі, Камбоджі, Пакистані, Намібії та Таїланді.
- Відома голлівудська акторка та представниця ООН Анджеліна Джолі прибула до України, щоб спільно з колегами допомагати українським тимчасово переміщеним особам. 30 квітня її помітили в одній з кав’ярень Львова.
- Нагадаємо, під час свого візиту до України, в одному з медзакладів Джолі провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалі у Краматорську.
- Візит посла доброї волі ООН та голлівудської акторки Анджеліни Джолі до українських переселенців у Львові у МЗС РФ схарактеризували як “спробу київського режиму та Заходу відвернути увагу від проблеми евакуації цивільних на Азовсталі”.