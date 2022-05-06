Прессекретарка Єрмака Дар'я Зарівна опублікувала сторіз Instagram про те, що приїзд Анджеліни Джолі до Львова є заслугою голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляють #Букви.

Втім, раніше ЗМІ писали про те, що поїздку Джолі організовував особисто Сергій Лещенко.

З огляду на це виникла деяка плутанина щодо того, чиєю ж заслугою є приїзд Анджеліни Джолі, наслідком якої стало видалення публікацій у ЗМІ.

Наразі у соцмережах користувачі намагаються з’ясувати, кому ж слід завдячувати за відвідини Анджеліною Джолі України.

ДОВІДКА. Анжеліну Джолі призначили послом доброї волі УВКБ ООН у 2001 році. З моменту призначення Джолі здійснювала важкі поїздки для зустрічі з біженцями в Сьєрра-Леоне, Танзанії, Кот-д’Івуарі, Камбоджі, Пакистані, Намібії та Таїланді.