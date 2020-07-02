Фото листування в чаті зробив кореспондент #Букв.
“Міг би Смолій день і почекати. Насрати під кінець …”, – написав один з нардепів.
До обговорення приєдналася нардеп Галина Третьякова, яка раніше говорила про “дітей низької якості”.
Вона вважає, що відставка Смолія – це “політична акція “Європейської солідарності”.
“Смолій керований досі Гонтарєвою (главою Нацбанку при президенті Петровіі Порошенку). І в МВФ сидить Рашкован, теж проПетін. Тому відставка Смолія – політична акція ЄвроСолідарності. Спроба розхитати відносини з МВФ. Причина – Порошенко”, – написала вона.
- 1 липня, голова Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”.
- Правління Національного банку продовжить працювати, незважаючи на відставку голови центробанку Якова Смолія.
- Ряд нардепів відреагували на рішення Якова Смолія піти з посади голови Нацбанку України. Вони називають його “поганим знаком” і говорять про можливе повернення старих корупційних еліт.
- Офіс Президента опублікував заяву після відставки голови Національного банку України Якова Смолія.
- Посли країн-членів “Великої сімки” (G7) відреагували на відставку голови Національного банку Якова Смолія та застерегли українську владу від підриву незалежності НБУ.
- Раніше #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.