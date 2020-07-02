У фракції "Слуга народу" відреагували на відставку очільника Національного банку Якова Смолія.

Фото листування в чаті зробив кореспондент #Букв.

“Міг би Смолій день і почекати. Насрати під кінець …”, – написав один з нардепів.

До обговорення приєдналася нардеп Галина Третьякова, яка раніше говорила про “дітей низької якості”.

Вона вважає, що відставка Смолія – ​​це “політична акція “Європейської солідарності”.

“Смолій керований досі Гонтарєвою (главою Нацбанку при президенті Петровіі Порошенку). І в МВФ сидить Рашкован, теж проПетін. Тому відставка Смолія – ​​політична акція ЄвроСолідарності. Спроба розхитати відносини з МВФ. Причина – Порошенко”, – написала вона.