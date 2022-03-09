Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
Вадим Бойченко переконаний, що настане час, коли всі окупанти сидітимуть на лаві підсудних у Гаазі. І цей військовий злочин буде покараний, а “винуватці горітимуть у пеклі”.
“Я в цьому не сумніваюся. Але сьогодні я прошу про допомогу світову спільноту – закрити небо над Україною. Наш характер не зламали, ми стоятимемо до кінця. У нас є мотивовані солдати та офіцери, які захищають нашу Батьківщину. Але сьогодні нам потрібна підтримка. Україна – наша країна, і ми любимо її. Слава Україні!”, – наголосив мер Маріуполя.
Нагадаємо, 9 березня окупанти завдали навмисних ударів по пологовому будинку №2 і дитячій лікарні №3 Маріуполя. Внаслідок атаки багато поранених, у пологовому є вбиті жінки.
- Раніше повідомлялось, що окупанти вкотре порушили правила війни, атакувавши “зелені коридори” в Сумах та Маріуполі. Терористи почали обстрілювати їх в напрямку гуманітарного коридору для цивільного населення.
- За даними поліції Київської області, сьогодні, під час евакуації мирних мешканців Демидова, російські загарбники почали стріляти по людях.
- Російські окупанти, які захопили цивільне рятувальне судно “Сапфір” біля острова Зміїний, транспортують його в Крим. Капітан зазначив, що екіпаж знаходиться “під дулами” загарбників.
- Збройні сили України днями розбомбили танкову групу ворога та її повітряне прикриття. Наша сторона отримала секретний GPS-навігатор окупантів та взяла у полон пілотів СУ-30, котрі бомбили мирне населення.