Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко закликав світових лідерів відреагувати на звірства, які чинять військові злочинці РФ під керівництвом Путіна у повномасштабних бойових діях в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Вадим Бойченко переконаний, що настане час, коли всі окупанти сидітимуть на лаві підсудних у Гаазі. І цей військовий злочин буде покараний, а “винуватці горітимуть у пеклі”.

“Я в цьому не сумніваюся. Але сьогодні я прошу про допомогу світову спільноту – закрити небо над Україною. Наш характер не зламали, ми стоятимемо до кінця. У нас є мотивовані солдати та офіцери, які захищають нашу Батьківщину. Але сьогодні нам потрібна підтримка. Україна – наша країна, і ми любимо її. Слава Україні!”, – наголосив мер Маріуполя.

Нагадаємо, 9 березня окупанти завдали навмисних ударів по пологовому будинку №2 і дитячій лікарні №3 Маріуполя. Внаслідок атаки багато поранених, у пологовому є вбиті жінки.