Державний секретар США Ентоні Блінкен звернувся до конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) з проханням дотримуватися розроблених нею правил та чесно провести обрання голови САП.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

Дипломатичне відомство опублікувало відеозапис з виступу Держсекретаря США Ентоні Блінкена. Під час виступу Блінкен відзначив, що президент України Володимир Зеленський займається важливими реформами.

“Зокрема його останні кроки щодо судової реформи. Він просуває реформи, попри виклики ззовні та тиск, з яким йому доводиться стикатись. Саме тому я закликаю відбіркову комісію САП без зволікань завершити останній етап своєї роботи – відбір голови САП”, – зазначив Держсекретар США.

У посольстві США додали, що відбіркова комісія повинна провести чесний процес обрання керівника САП та чинити спротив корупційним силам.

“Настав час фіналізувати процес відбору керівника САП”, – підсумували у відомстві.