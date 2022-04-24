Про це повідомляє видання JetSetter.
Latin American Music Awards присвятили підтримці України. Так, концерт розпочався трансляцією воєнних кадрів з України, після чого відомі співаки спільно виконали антивоєнний гімн світу.
Щорічну премію відкрив відомий гурт Black Eyed Peas з піснею “Where is the love”. У текст виконавець інтегрував слова “Pray for Ukraine”. Фронтмен гурту Will.i.am вирішив підтримати Україну у війні проти РФ.
Окрім цього, із промовою виступила також Настя Каменських. Вона звернулась до учасників та глядачів із закликом якнайголосніше кричати про війну.
“Війні немає місця в сучасному світі. Благаю вас, не забувайте про мою країну. Говоріть про неї, підтримуйте її як тільки можете. Тому що свобода зараз має інше ім’я. Свобода – це Україна”, – закликала виконавиця.
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