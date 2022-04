Українська співачка Настя Каменських спільно заспівала антивоєнний гімн світу з латиноамериканським гуртом The Black Eyed Peas, чим висловили власну підтримку та закликала допомогати Україні.

Про це повідомляє видання JetSetter.

Latin American Music Awards присвятили підтримці України. Так, концерт розпочався трансляцією воєнних кадрів з України, після чого відомі співаки спільно виконали антивоєнний гімн світу.

Щорічну премію відкрив відомий гурт Black Eyed Peas з піснею “Where is the love”. У текст виконавець інтегрував слова “Pray for Ukraine”. Фронтмен гурту Will.i.am вирішив підтримати Україну у війні проти РФ.

Окрім цього, із промовою виступила також Настя Каменських. Вона звернулась до учасників та глядачів із закликом якнайголосніше кричати про війну.

“Війні немає місця в сучасному світі. Благаю вас, не забувайте про мою країну. Говоріть про неї, підтримуйте її як тільки можете. Тому що свобода зараз має інше ім’я. Свобода – це Україна”, – закликала виконавиця.