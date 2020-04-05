Настоятель Лаври «Паша Мерседес», який закликав ігнорувати карантин, хворий COVID-19, – ЗМІ

У настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита РПЦ в Україні Павла, який закликав не обмежувати церковні служби через коронавірус, виявили COVID-19.

Про це повідомив позафракційний народний депутат України VIII скликання Борислав Береза на своїй сторінці в Facebook.

“Уже кілька джерел повідомили, що настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (якого журналісти називають Паша-Мерседес) хворий COVID-19. Крім того Києво-Печерська Лавра закрита для паломників з неділі через карантин, а братію перевіряють на коронавірус. Так що все говорить про те, що це швидше за все правда. Але якщо це правда, то можна говорити про те, що у Господа приголомшливе почуття гумору. Адже “нагородити” коронавірусом Павла після того, що раніше митрополит закликав ігнорувати карантин, мовляв, страшна не хвороба, а гріх – це реальне підтвердження приказки “Бог шельму мітить”. Цього позначив”, – написав Береза.

Він нагадав, що настоятель Києво-Печерської Лаври запрошував людей в монастир, щоб ті причащалися, молилися і обіймалися.

“До речі, Павло запрошував людей в монастир, щоб ті причащалися, молилися і обнімалися. Сподіваюся, що в разі хвороби він проігнорує лікування і використання апарату ШВЛ, а піде своєю рекомендації. Це буде чесно. А в іншому рекомендую не слухати нісенітницю лицемірів, дотримуватися карантин, берегти себе, намагатися не відвідувати громадські місця без необхідності, а при симптомах COVID-19 звернутися до лікаря. І не хворійте “, – підкреслив екс-нардеп.

Відразу два джерела видання “Релігійна правда” з оточення митрополита розповіли, що 58-річний священнослужитель відчув нездужання три дні тому, а пізніше у нього була діагностована коронавірусна хвороба.

Примітно, пише видання, що кілька днів тому Павло провів службу, на якій були присутні глава РПЦ в Україні Онуфрій (Орест Березовський), митрополит РПЦ в Україні Антоній (Іван Паканич) і народний депутат від ОПЗЖ Вадим Новинський.

Також там був присутній перший заступник голови Офісу президента України Сергій Трофимов, який займається питаннями релігії.

Варто відзначити, що 4 квітня на сайті Лаври з’явилося повідомлення, що священнослужителі Києво-Печерської Лаври пройшли тестування на коронавірус.

“Разом з усіма дане лабораторне дослідження в комплексі з медичним оглядом пройшов намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло. Результат обстеження буде відомий найближчим часом. Зараз скарг на самопочуття у владики немає”, – йдеться в повідомленні.

У Лаврі розповіли, що в приміщеннях провели дезінфекцію.

Однак пізніше 4 квітня Києво-Печерська Лавра опублікувала оголошення, що терміново закривається на карантин. З цього дня всі служби будуть проводитися виключно в закритому режимі без допуску віруючих.

Нагадаємо, ще 13 березня настоятель Києво-Печерської Лаври закликав обніматися і причащатися, щоб побороти коронавірус.

Священик стверджував, що “страшна не епідемія вірусу, а гріх, який губить душу”, і говорив, що не слід боятися, бо “далі буде гірше, якщо ми не покаємося”.

“Не дивіться старше покоління чи молодше, всі поспішайте в храм, обійміть один одного”, – закликав представник Лаври.

Крім того, віруючим рекомендував приходити в храм, причащатися і причащати дітей. Священик запевняв, що в боротьбі з коронавірусом допоможе молитва.

<noscript><iframe title="Карантин: отменят ли богослужения?" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/gm95n_yvRvk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Як відомо, в 2015 році в Києві співробітники патрульної поліції наздогнали біля Києво-Печерської Лаври владику на Mercedes S класу в кузові W222, водій якого допустив порушення правил дорожнього руху, але оштрафувати не змогли. <noscript><iframe title="Настоятель Києво-Печерської лаври Владика Павло знову опинився в центрі скандалу" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/V6CmgNIJ1NY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript> У січні 2019 року намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що після його прокляття померли 4 людини.