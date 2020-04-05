Covid-19 Україна

оновлено 05.04.2020 о 19:03

Всього:

1251(+26)

Хворіють:

1194(+26)

Вилікувались:

25

Померло:

32(+0)

19:56 Настоятель Лаври «Паша Мерседес», який закликав ігнорувати карантин, хворий COVID-19, – ЗМІ
19:41 МВФ готовий задіяти весь резервний фонд для допомоги в зв'язку з коронавірусом
19:22 Над Чорнобилем істотно підвищився рівень радіації через пожежу
19:07 У Британії можуть посилити карантин, якщо громадяни не будуть сидіти по домівках
18:21 РФ намагається використати COVID-19, щоб розвалити Євросоюз
18:00 У Запоріжжі відмовилися зупиняти транспорт за рекомендацією МОЗ
17:45 У Чернівцях двоє дітей з підозрою на коронавірус в реанімації
17:34 Під пісні Руслани Україна передала до Італії засоби дезінфекції та захисту
17:00 В Україні жінки частіше хворіють коронавірусом
17:00 Число смертей від COVID-19 в Іспанії падає другий день
16:39 Поліція Франції назвала терористичним актом різанину на півдні країни
Ексклюзив
16:39 У карантин в Києві працює секонд-хенд
16:20 У Нью-Йорку військових залучать на допомогу в боротьбі з коронавірусом
15:44 В Німеччині третю добу знижується кількість хворих COVID-19
15:24 Тайвань протистоїть COVID-19 без введення строгих обмежень – CNN
15:18 В Одесі поліцейські силою затримали підприємця, який нібито порушував карантин
14:33 В Україну за добу повернулося 11 тис. українців, 5 тис. виїхало
13:51 Трамп відмовився надягати маску в Білому домі: «Вона мені не личить»
13:27 COVID-19: із в’язниць Шрі-Ланки випустили близько 3 000 ув’язнених
13:02 «КТЛ Україна» заперечує, що платила брату Єрмака за знищення конкурентів
12:32 У Великобританії підпалюють вишки 5G через теорію змови, що пов’язана з коронавірусом
12:08 У ДСНС розповіли, скільки протримається смог над Києвом
11:45 Через карантин жертви домашнього насильства в Італії опинилися під повним контролем кривдників
11:08 Число випадків COVID-19 в Фінляндії почало падати
10:57 Люди у віці 60+ з 6 квітня повинні самоізолюватись, – МОЗ
10:20 На Хрещатику всю ніч горів колектор з електричними кабелями
10:15 Бракує грошей на їжу: в Італії на карантині зростає злочинність
09:20 В Італії в закритих Facebook-групах закликають грабувати магазини
08:19 Світовий океан можна відновити за 30 років
08:00 У Великій Британії через коронавірус випустять 4000 в’язнів
07:35 HBO надав безкоштовний доступ до майже 500 годин свого контенту
01:40 Ракета SpaceX для місій на Місяць і Марс втретє зруйнувалася під час випробувань

Настоятель Лаври «Паша Мерседес», який закликав ігнорувати карантин, хворий COVID-19, – ЗМІ

У настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита РПЦ в Україні Павла, який закликав не обмежувати церковні служби через коронавірус, виявили COVID-19.

Неділя, 5 квітня 2020, 19:56

Про це повідомив позафракційний народний депутат України VIII скликання Борислав Береза на своїй сторінці в Facebook.

“Уже кілька джерел повідомили, що настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (якого журналісти називають Паша-Мерседес) хворий COVID-19. Крім того Києво-Печерська Лавра закрита для паломників з неділі через карантин, а братію перевіряють на коронавірус. Так що все говорить про те, що це швидше за все правда. Але якщо це правда, то можна говорити про те, що у Господа приголомшливе почуття гумору. Адже “нагородити” коронавірусом Павла після того, що раніше митрополит закликав ігнорувати карантин, мовляв, страшна не хвороба, а гріх – це реальне підтвердження приказки “Бог шельму мітить”. Цього позначив”, – написав Береза.

Він нагадав, що настоятель Києво-Печерської Лаври запрошував людей в монастир, щоб ті причащалися, молилися і обіймалися.

“До речі, Павло запрошував людей в монастир, щоб ті причащалися, молилися і обнімалися. Сподіваюся, що в разі хвороби він проігнорує лікування і використання апарату ШВЛ, а піде своєю рекомендації. Це буде чесно. А в іншому рекомендую не слухати нісенітницю лицемірів, дотримуватися карантин, берегти себе, намагатися не відвідувати громадські місця без необхідності, а при симптомах COVID-19 звернутися до лікаря. І не хворійте “, – підкреслив екс-нардеп.

Відразу два джерела видання “Релігійна правда” з оточення митрополита розповіли, що 58-річний священнослужитель відчув нездужання три дні тому, а пізніше у нього була діагностована коронавірусна хвороба.

Примітно, пише видання, що кілька днів тому Павло провів службу, на якій були присутні глава РПЦ в Україні Онуфрій (Орест Березовський), митрополит РПЦ в Україні Антоній (Іван Паканич) і народний депутат від ОПЗЖ Вадим Новинський.

Також там був присутній перший заступник голови Офісу президента України Сергій Трофимов, який займається питаннями релігії.

Варто відзначити, що 4 квітня на сайті Лаври з’явилося повідомлення, що священнослужителі Києво-Печерської Лаври пройшли тестування на коронавірус.

“Разом з усіма дане лабораторне дослідження в комплексі з медичним оглядом пройшов намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло. Результат обстеження буде відомий найближчим часом. Зараз скарг на самопочуття у владики немає”, – йдеться в повідомленні.

У Лаврі розповіли, що в приміщеннях провели дезінфекцію.

Однак пізніше 4 квітня Києво-Печерська Лавра опублікувала оголошення, що терміново закривається на карантин. З цього дня всі служби будуть проводитися виключно в закритому режимі без допуску віруючих.

Нагадаємо, ще 13 березня настоятель Києво-Печерської Лаври закликав обніматися і причащатися, щоб побороти коронавірус.

Священик стверджував, що “страшна не епідемія вірусу, а гріх, який губить душу”, і говорив, що не слід боятися, бо “далі буде гірше, якщо ми не покаємося”.

“Не дивіться старше покоління чи молодше, всі поспішайте в храм, обійміть один одного”, – закликав представник Лаври.

Крім того, віруючим рекомендував приходити в храм, причащатися і причащати дітей. Священик запевняв, що в боротьбі з коронавірусом допоможе молитва.

Як відомо, в 2015 році в Києві співробітники патрульної поліції наздогнали біля Києво-Печерської Лаври владику на Mercedes S класу в кузові W222, водій якого допустив порушення правил дорожнього руху, але оштрафувати не змогли.

У січні 2019 року намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що після його прокляття померли 4 людини.

Теги: Коронавірус, КиевоПечерская лавра

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!