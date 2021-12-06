Народна депутатка від партії "Слуга народу" та голова Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування зриву спецоперації "вагнерівців" Мар’яна Безугла подала до суду на блогера Мирослава Олешка. #Букви звернулися до блогера за коментарем стосовно ситуації.

Про це повідомляють #Букви.

Про позов блогер дізнався через ресурс Open Data – повістка йому особисто не приходила. У позові вимагають спростувати інформацію, яку Мирослав Олешко взяв з одного із Telegram-каналів про те, що Мар’яна Безугла “за свою бездіяльність у роботі в ТСК по “вагнерівцях” отримувала по 50 тисяч доларів, а її колеги – по 25 тисяч доларів”. Блогер стверджує, що цю інформацію підслухали в одному з відомих київських ресторанів.

“Я вважаю, що варто усвідомлювати, що завжди є вуха, які підслухають, особливо коли вечеряєш у дорогих ресторанах”, – зауважив Олешко, і додав: “Через ручний суд вона зараз намагається довести протилежне”.

У своєму дописі Мирослав Олешко порівняв цей випадок із судовими позовами нардепа від ОПЗЖ Віктором Медведчуком (у блогера той же адвокат, який виграв справу проти нього, Юрій Демченко).

“Медведчук, кум Путіна, також подав заяву щодо “честі, гідності, спростувати слова” стосовно того, що він був агентом КДБ.. От я також проводжу паралель, що такі люди, які діють проти інтересів держави, дуже ображаються, коли про них говорять правду і намагаються довести протилежне через ручні суди”, – пояснив Олешко.

Метою цього позову Мирослав Олешко вважає залякування блогерів з Youtube. Він стверджує, що такого раніше ніколи не було. Про кого б блогер не розповідав у своїх роликах (про Юлію Тимошенко та інших політиків), і ніхто ніколи не думав подавати до суду. По-перше, на переконання блогера, тому що це було правдою, по-друге, бо не бачили жодного сенсу судитися проти блогерів і журналістів.

Олешко переконаний: цей позов є спробою залякати та довести на майбутнє, що такого не було.

“Мар’яна Безугла та інші усвідомлюють: влада рано чи пізно вичерпається і з них спитають. Тому, доки є ручні суди, це може бути спробою довести, що вона не брала за це грошей”, – стверджує він.

Настрій Мирослав Олешко свій характеризує як бойовий:

“Настрій бойовий, настрій – перемагати в суді, попри все. Тому що, як показує практика, в українському суді навіть Путін може іноді програвати”.

Він також додав, що боротиметься не лише за себе:

“Ця людина, Мар’яна Безугла, дійсно “злила” наших розвідників”, вона не розповіла про ті показання, які давав Бурба.. І це буде моя боротьба в тому числі за наших розвідників. Якщо я отримаю перемогу в суді, це буде прекрасно – це буде наша спільна перемога над людиною, яка брала участь у приховуванні злочину вищого керівництва країни”.

Блогер стверджує, що очільник офісу президента Андрій Єрмак також має важелі впливу та навіть тиску на суди. Ба навіть більше, він стверджує, що це не Безугла подала позов, тому що “в Офісі президента немає самостійних депутатів”, а саме очільник ОП:

“Я вважаю, що це було схвалено особисто Єрмаком, і просто діють її [Безуглої] руками”.

Перше засідання у справі Мирослава Олешка відбудеться 21 грудня. #Букви слідкуватимуть за перебігом подій.

#Букви також звернулися за коментарем до Мар’яни Безуглої.