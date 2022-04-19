Фахівці з Інституту вивчення війни (США) вважають, що російська армія не здобуде серйозної стратегічної перемоги за результатами наступу на Донбасі. Вони переконані, що раптовий і посилений наступ окупантів з РФ залишається дуже малоймовірним.

Про це йдеться у щоденному звіті американського дослідницького центру “Інститут з вивчення війни“.

Російські війська мають змогу виснажувати українських захисників або досягти незначних здобутків, але тактичні втрати й поразки ЗСУ не означатимуть закінчення бойових дій. Тим паче це не означає закінчення війни загалом.

Протягом кількох тижнів війська РФ зосереджували підкріплення: як нещодавно розгорнуті підрозділи, так і підрозділи, які раніше зазнали втрат. Проте оперативної павзи, яка, ймовірна, була необхідна для відновлення та належної інтеграції останніх не сталося.

“Як ми оцінювали раніше, російські війська, які після виводу з Києва повернулися воювати на Донбасі, у кращому випадку були підлатані та заповнені солдатами з інших таких же підрозділів, а російські військові мають небагато згуртованих підрозділів, якщо такі взагалі є”, — зазначили у звіті.

Військові експерти бачать ознаки того, що росіяни вже розпочали битву за Донбас. Це прослідковується у наступі на Попасну, Рубіжне та Мар’їнку. Фахівці вважають, що тактика виснаження ЗСУ можлива завдяки російській кількісній перевазі та накопиченим вогневим потужностям. Проте здійсненню ефективної операції заважає:

Брак боєздатних підрозділів РФ у повному складі;

Невирішені проблеми з тиловим забезпеченням;

Низький бойовий дух російських солдатів.

Кинуті на лінію фронту підрозділи раніше вже зазнали втрат у техніці та особовому складі в боях на півночі України. Тепер війська, яких не зуміли відновити належним чином, знову беруть участь у боях.

Контратака ЗСУ поблизу Чугуєва змусила російських окупантів відтягнути частину сил поблизу Ізюма для відсічі. Але американські аналітики вважають, що росіяни можуть зберегти свої лінії постачання з російськими базами в Валуйках та Бєлгороді. Такий сценарій можливий, якщо українським воїнам не вдасться сягнути лінії Куп’янська та Великого Бурлука.