Про це йдеться у щоденному звіті американського дослідницького центру “Інститут з вивчення війни“.
Російські війська мають змогу виснажувати українських захисників або досягти незначних здобутків, але тактичні втрати й поразки ЗСУ не означатимуть закінчення бойових дій. Тим паче це не означає закінчення війни загалом.
Протягом кількох тижнів війська РФ зосереджували підкріплення: як нещодавно розгорнуті підрозділи, так і підрозділи, які раніше зазнали втрат. Проте оперативної павзи, яка, ймовірна, була необхідна для відновлення та належної інтеграції останніх не сталося.
“Як ми оцінювали раніше, російські війська, які після виводу з Києва повернулися воювати на Донбасі, у кращому випадку були підлатані та заповнені солдатами з інших таких же підрозділів, а російські військові мають небагато згуртованих підрозділів, якщо такі взагалі є”, — зазначили у звіті.
Військові експерти бачать ознаки того, що росіяни вже розпочали битву за Донбас. Це прослідковується у наступі на Попасну, Рубіжне та Мар’їнку. Фахівці вважають, що тактика виснаження ЗСУ можлива завдяки російській кількісній перевазі та накопиченим вогневим потужностям. Проте здійсненню ефективної операції заважає:
- Брак боєздатних підрозділів РФ у повному складі;
- Невирішені проблеми з тиловим забезпеченням;
- Низький бойовий дух російських солдатів.
Кинуті на лінію фронту підрозділи раніше вже зазнали втрат у техніці та особовому складі в боях на півночі України. Тепер війська, яких не зуміли відновити належним чином, знову беруть участь у боях.
Контратака ЗСУ поблизу Чугуєва змусила російських окупантів відтягнути частину сил поблизу Ізюма для відсічі. Але американські аналітики вважають, що росіяни можуть зберегти свої лінії постачання з російськими базами в Валуйках та Бєлгороді. Такий сценарій можливий, якщо українським воїнам не вдасться сягнути лінії Куп’янська та Великого Бурлука.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська розпочали битву за Донбас – значна частина всієї російської армії сконцентрована для цього наступу. Водночас російські генерали поводяться обережніше, адже “вбили занадто багато своїх солдатів”.
- Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російська армія розпочала наступний етап “спецоперації” проти України. Головна мета – нібито “звільнити” ОРДЛО”.
- Поліція на сході України активно працює над розшуком російських агентів. Зокрема, офіцери в Донецькій області кажуть, що шпигуни передають координати або фотографії цілей через Telegram в обмін на гроші.
- Зокрема прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надає Україні військову допомогу, зокрема бронетехніку.