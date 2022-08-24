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Наступ РФ на сході мінімальний, росіяни чекають великої контратаки з боку ЗСУ — британська розвідка

У Сполученому Королівстві вважають, що за шість місяців війни сили російської армії у веденні війни знизилася. РФ відчуває нестачу боєприпасів, техніки та військових, а наразі росіяни чекають на велику контратаки з боку Збройних сил України.

Середа, 24 серпня 2022, 08:50
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Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Наступ російської армії на Донбасі досягає мінімального прогресу. Наразі РФ очікує великої контратаки з боку українців. В оперативному плані Росія відчуває нестачу боєприпасів, техніки та персоналу. Бойовий дух у багатьох частинах армії поганий, а армія значно погіршилася. Її дипломатична влада була зменшена, а довгострокова економічна перспектива — похмура.

Розвідники зазначили, що з 2014 року президент РФ Володимир Путін намагався застосувати поєднання сили та примусової дипломатії, аби посилити та зміцнити вплив Росії в Україні, втручаючись в її справи.

“Росія розпочала повне вторгнення в Україну шість місяців тому з метою повалення уряду та окупації більшої частини країни. До квітня російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до скромних цілей на сході та півдні України”, — йдеться в повідомленні.

Теги: Британська розвідка, Велика Британія, війна, розвідка, російська агресія, російсько-українська війна

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