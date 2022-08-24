Наступ РФ на сході мінімальний, росіяни чекають великої контратаки з боку ЗСУ — британська розвідка

У Сполученому Королівстві вважають, що за шість місяців війни сили російської армії у веденні війни знизилася. РФ відчуває нестачу боєприпасів, техніки та військових, а наразі росіяни чекають на велику контратаки з боку Збройних сил України.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Наступ російської армії на Донбасі досягає мінімального прогресу. Наразі РФ очікує великої контратаки з боку українців. В оперативному плані Росія відчуває нестачу боєприпасів, техніки та персоналу. Бойовий дух у багатьох частинах армії поганий, а армія значно погіршилася. Її дипломатична влада була зменшена, а довгострокова економічна перспектива — похмура.

Розвідники зазначили, що з 2014 року президент РФ Володимир Путін намагався застосувати поєднання сили та примусової дипломатії, аби посилити та зміцнити вплив Росії в Україні, втручаючись в її справи.