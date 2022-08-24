Наступ РФ на сході мінімальний, росіяни чекають великої контратаки з боку ЗСУ — британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії в Twitter.
Наступ російської армії на Донбасі досягає мінімального прогресу. Наразі РФ очікує великої контратаки з боку українців. В оперативному плані Росія відчуває нестачу боєприпасів, техніки та персоналу. Бойовий дух у багатьох частинах армії поганий, а армія значно погіршилася. Її дипломатична влада була зменшена, а довгострокова економічна перспектива — похмура.
Розвідники зазначили, що з 2014 року президент РФ Володимир Путін намагався застосувати поєднання сили та примусової дипломатії, аби посилити та зміцнити вплив Росії в Україні, втручаючись в її справи.
“Росія розпочала повне вторгнення в Україну шість місяців тому з метою повалення уряду та окупації більшої частини країни. До квітня російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до скромних цілей на сході та півдні України”, — йдеться в повідомленні.
- Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 31 річницю Незалежності нашої держави.
- Сьогодні, 24 серпня, у День незалежності України, сили РФ завдали ракетних ударів по кількох містах України.
- Командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, оминаючи міністерство оборони (МО) Росії та начальника генерального штабу Валерія Герасимова в системі командування.