На початку січня начальника російського генштабу Валерій Герасимов прийняв командування "спеціальної військовою операцією" в Україні. Однак це не принесло РФ жодних вагомих результатів на полі бою.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

11 січня 2023 року начальник генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов прийняв особисте командування “спеціальною військовою операцією” в Україні.

Британські розвідники зауважили, що після того, як Герасимов взяв почав командувати військами РФ в Україні, окупанти намагались розпочати зимовий контрнаступ, аби окупувати весь Донбас.

Однак після кількох місяців стає очевидно, що наступ РФ під командуванням Герасимова провалився.

Загалом окупантами вдалось досягти незначних успіхів на декількох лініях фронту на Донбасі ціною великих втрат, значною мірою змарнувавши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману в осінній “часткової мобілізації”.

” Після десяти років роботи в генштаб РФ існує реалістична можливість того, що Герасимов розсуває межі того, наскільки далеко політичне керівництво Росії терпітиме невдачі”, – резюмували британські розвідники.