Наступ російських військ на Донбасі «вже розпочався» – Денисенко

Про це він заявив в етері спільного марафону #UAразом.
“З моєї точки зору, цей великий наступ (на Сході України – прим. ред.) вже розпочався. Ми повинні розуміти, що це не повториться 24 лютого, коли почалися перші авіаудари та вибухи, і ми сказали: “Війна почалася”. Великий наступ де-факто вже почався”, – зазначив Денисенко.
Українські та західні офіційні особи заявили, що останніми днями вони спостерігали переміщення російських військ на Донбас після серйозних невдач Москви у спробі взяти Київ. І хоча наразі немає великих боїв, про які так багато говорять останнім часом, наступ уже набирає обертів.
“Росіяни накопичують свої сили”, – сказав Денисенко. – Вони продовжують передислокувати свої війська та техніку до Донецької та Луганської областей”.
Денисенко відзначив вибухи вночі в Дніпропетровській області та зазначив, що обстріли Харкова, другого за величиною міста України, також тривали.
- Нагадаємо, Росія, ймовірно, має намір застосувати фосфорні бомби з метою прискорити процес взяття Маріуполя під свій контроль.
- Сили спецоперацій ліквідували частину батальйонно-тактичної групи російських окупантів під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області.
- Російські військові обстріляли практично кожне місто в Луганській області. Ворог почав атаку на цивільне населення після невдалого штурму під Золотим.
- Противник продовжує готуватися до відновлення наступу на Слобожанському напрямку. Також Генштаб не виключає провокацій дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова.
- Також аналітики прогнозують, що російські війська проведуть великий наступ з Ізюма на місто Дніпро, стратегічний об’єкт на Донбасі на сході України.