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Наступ російських військ на Донбасі «вже розпочався» – Денисенко

Останній наступ Росії на східному Донбасі розпочався, заявив сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, попередивши, що Росія продовжує нарощувати там війська.

Понеділок, 11 квітня 2022, 11:03
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Про це він заявив в етері спільного марафону #UAразом.

“З моєї точки зору, цей великий наступ (на Сході України – прим. ред.) вже розпочався. Ми повинні розуміти, що це не повториться 24 лютого, коли почалися перші авіаудари та вибухи, і ми сказали: “Війна почалася”. Великий наступ де-факто вже почався”, – зазначив Денисенко.

Українські та західні офіційні особи заявили, що останніми днями вони спостерігали переміщення російських військ на Донбас після серйозних невдач Москви у спробі взяти Київ. І хоча наразі немає великих боїв, про які так багато говорять останнім часом, наступ уже набирає обертів.

“Росіяни накопичують свої сили”, – сказав Денисенко. – Вони продовжують передислокувати свої війська та техніку до Донецької та Луганської областей”.

Денисенко відзначив вибухи вночі в Дніпропетровській області та зазначив, що обстріли Харкова, другого за величиною міста України, також тривали.

Теги: війна, ескалація конфлікту, російсько-українська війна, Донбас

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