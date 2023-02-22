Активізація російських військ розпочалася ще на початку лютого, зокрема активні бойові дії ведуться принаймні на чотирьох-п’яти напрямках.

Про це заявив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький у коментарі Associated Press.

За його словами, Росія активізувала свої військові дії та вже протягом лютого безуспішно намагається здійснити прорив на східному напрямку. Представник розвідки зазначив, що після того, як росіяни були змушені залишити Херсон і взагалі правий берег Дніпра, вони перегрупувалися.

“І з початку лютого почалися наступальні дії. Так, вони не мають стратегічного характеру, але активні бойові дії активно ведуться принаймні на чотирьох-п’яти напрямках – це Луганська, Донецька, Запорізька області”, – розповів Вадим Скібіцький.

На його думку, Путін хоче зберегти режим, своє життя, свою владу і владу тих людей, які його оточують. Тому очікувати можна всього, що завгодно – і ракетних ударів, і інших провокаційних дій. Проте українські сили оборони до цього готові.

Представник ГУР підкреслив, що дуже багато залежатиме від того, як пройдуть наступні місяці.

За словами Вадима Скібіцького, зараз основними цілями Росії є Куп’янськ Харківської області, Лиман, Бахмут, Мар’їнка, Авдіївка та Вугледар Донецької області. Він підкреслив, що, попри напружені бої на цих ділянках фронту, успіхи Росії незначні й свідчать про виснаженість її сил.

Зауважимо, що президент США Джо Байден під час своєї промови у Варшаві заявив, що Україну чекають попереду “важкі” дні, адже наближаються роковини широкомасштабного вторгнення, й Україна переходить у контрнаступ, продовжуючи захищати власні території.

Під час свого виступу у Польщі Джо Байден зазначив, що наступні місяці будуть вкрай складними для українських захисників. Президент США наголосив, що боротьба за свободу завжди буде складною, але вона “завжди важлива”.

“Оскільки Україна продовжує захищатися від російського наступу і веде власний контрнаступ, надалі будуть важкі й дуже гіркі дні. Перемоги й трагедії”, – сказав Байден.

Відтак додав, що США та їхні західні союзники продовжуватимуть й надалі підтримувати Україну, а також “притягнуть до відповідальності винних у цій війні”.

Крім того, під час промови у Варшаві Джо Байден заявив, що “Україна ніколи не стане перемогою для Росії”.