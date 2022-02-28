Про це повідомляє пресслужба очільника уряду Сполученого Королівства.

Президент Україн також наголосив, що лідери Великої Британії, Польщі та України погодили наступні кроки щодо протидії агресору.

Поговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і президентом Польщі Анджеєм Дудою про актуальну безпекову ситуацію. Погодили подальші спільні кроки щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії!” – повідомив Зеленський.

Водночас у пресслужбі Джонсона зазначають, що Зеленський вважає наступні 24 години вирішальними для України. Прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що зробить все можливе, щоб забезпечити Україні оборонну допомогу з боку його країни та союзників. Джонсон назвав опір українського народу героїчним.