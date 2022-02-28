Про це повідомляє пресслужба очільника уряду Сполученого Королівства.
Президент Україн також наголосив, що лідери Великої Британії, Польщі та України погодили наступні кроки щодо протидії агресору.
Поговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і президентом Польщі Анджеєм Дудою про актуальну безпекову ситуацію. Погодили подальші спільні кроки щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії!” – повідомив Зеленський.
Водночас у пресслужбі Джонсона зазначають, що Зеленський вважає наступні 24 години вирішальними для України. Прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що зробить все можливе, щоб забезпечити Україні оборонну допомогу з боку його країни та союзників. Джонсон назвав опір українського народу героїчним.
- Нагадаємо, що Велика Британія заморозила активи російського банку “ВТБ”, а також запроваджує санкції проти авіаперевізника “Аерофлот” та забороняє експорт високотехнологічної продукції до Росії.
- Також президент Польщі Анджей Дуда закликав міжнародну спільноту негайно надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі та одразу розпочати співбесіди щодо цього.
- Відомо, що Європейський Союз запровадить санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.