Вчора Президент України Володимир Зеленський у розмові з прем’єр-міністром Великої Британії Британії Борисом Джонсоном зазначив, що наступні 24 години для України будуть вирішальними.

Про це повідомляє пресслужба очільника уряду Сполученого Королівства.

Президент Україн також наголосив, що лідери Великої Британії, Польщі та України погодили наступні кроки щодо протидії агресору.

Поговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і президентом Польщі Анджеєм Дудою про актуальну безпекову ситуацію. Погодили подальші спільні кроки щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії!” – повідомив Зеленський.

Водночас у пресслужбі Джонсона зазначають, що Зеленський вважає наступні 24 години вирішальними для України. Прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що зробить все можливе, щоб забезпечити Україні оборонну допомогу з боку його країни та союзників. Джонсон назвав опір українського народу героїчним.