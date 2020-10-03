Наступні 48 годин будуть критичними для президента США Дональда Трампа, який наразі бореться з коронавірусом COVID-19.

Про це із посиланням на джерело, ознайомлене зі станом Трампа, повідомляє низка ЗМІ, зокрема, американський телеканал CNN і видання The New York Times.

“Життєво важливі показники президента за останні 24 години були дуже тривожними, і наступні 48 годин будуть критичними з точки зору його лікування. Ми все ще не перебуваємо на чіткому шляху до повного одужання”, – повідомило джерело репортерам після брифінгу лікарів Трампа.

Ім’я джерела не озвучується. Як повідомляє видання The Guardian, є інформація, що це міг бути голова апарату Білого дому Марк Медоуз: він був помічений під час спілкування з репортерами після брифінгу.

Повідомлення джерела суперечить оптимістичним заявам лікарів Трампа. Так, сьогодні на брифінгу лікар американського лідера Шон Конлі запевнив, що стан здоров’я Трампа хороший.

“Наразі ми з командою дуже задоволені прогресом, досягнутим президентом. У четвер у нього був легкий кашель, закладеність носа і втома, які зараз проходять, і стан поліпшується”, – запевнив Шон Конлі.

Як зазначає CNN, лікар дав заплутані відповіді на запитання про те, чи отримував Трамп додатковий кисень, але зрештою заявив, що президент США не отримував кисень після госпіталізації до військового госпіталю імені Уолтера Ріда.

Інший лікар повідомив журналістам, що Трамп не відчуває труднощів з диханням або пересуванням.

Відомо, що Трампу ввели експериментальний препарат від Regeneron Pharmaceuticals, щоб в організмі з’явилися антитіла для боротьби проти коронавірусу. Крім того, він приймає вітаміни і ряд інших препаратів (зокрема, Remdesivir).

Водночас дві людини, наближені до Білого дому, повідомили виданню The New York Times, що у Трампа виникли проблеми з диханням у п’ятницю і що у нього впав рівень кисню. Таким чином, президент США почав отримувати кисень ще до відправки з Білого дому в госпіталь.

The New York Times з посиланням на свої інформовані джерела повідомляє, що Трамп страждав від кашлю, закладеності носа, втоми і лихоманки, і деякі симптоми погіршилися в п’ятницю, включно з падінням рівня кисню в крові. У зв’язку з цим було прийнято рішення про госпіталізацію.

За словами представника адміністрації Трампа, було вирішено його госпіталізувати, поки він може самостійно дійти до вертольота (і не ризикувати іміджем, дотягнувши до того моменту, коли Трампу могла вже знадобитися допомога при транспортуванні).

Тим часом сам Трамп написав новий твіт, в якому подякував лікарям і запевнив, що почувається добре.