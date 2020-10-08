Наступні дебати Трампа і Байдена відбудуться онлайн

Про це повідомили у Комісії з президентських дебатів у США.
“Другі президентські дебати пройдуть у формі міського зібрання, в якому візьмуть участь кандидати з різних локацій”, – йдеться у повідомленні.
Дебати мають відбутися 15 жовтня.
- У середу, 7 жовтня, в місті Солт-Лейк-Сіті (штат Юта) відбулися дебати кандидатів у віце-президенти США на виборах 2020 року – Майка Пенса (від республіканця Дональда Трампа) і Камали Гарріс (від демократа Джо Байдена).
- 29 вересня відбулися перші дебати між Трампом та Байденом. Під час дебатів кандидати весь час перебивали один одного, а Байден навіть дозволив собі деякі грубі висловлювання.
- #Букви розповідали про ключові тези дебатів.
- Видання CNN зібрало 6 найважливіших висновків перших дебатів.
- Опитування свідчать про те, що за підсумками дебатів перемогу здобув Байден.