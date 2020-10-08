Covid-19 Україна

оновлено 08.10.2020 о 16:02

Всього:

244734(+5397)

Хворіють:

131811(+5397)

Вилікувались:

108233(+2263)

Померло:

4690(+93)

17:16 «Не збираюся витрачати час»: Трамп відмовився від віртуальних дебатів
17:10 Нобелівська премія з літератури: топ-5 скандальних лауреатів
16:50 У Лондонському Тауері з'явиться україномовний аудіогід
16:39 «Євросолідарність» вимагає від ЦВК розпустити комісію в Кременчуці через відмову реєструвати кандидатів
16:38 На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових
16:36 Наступні дебати Трампа і Байдена відбудуться онлайн
16:11 Єврокомісія погодила постачання першого препарату від COVID-19
15:58 Лікарні Харкова переповнені хворими на COVID-19: людей кладуть у коридорах
15:46 Окремого коронавірусного фонду наступного року не буде, — Разумков
Ексклюзив
15:24 Каменських, котра у 2014-му їздила до РФ по музичну премію, отримала іменну зірку в Києві
15:23 МАУ посилює вимоги щодо масок на борту літаків
15:20 Бренд KITH готує колаборацію з BMW
15:02 Патріарх РПЦ Кирило пішов на карантин через контакт з хворим на COVID-19
14:58 В «Євросолідарності» заявили про блокування «ПриватБанком» коштів партії на виборчу кампанію
14:37 Трамп планує 12 жовтня зустрітися з виборцями, – Bloomberg
14:26 Українцям радять скасувати поїздки в Киргизстан
Ексклюзив
14:20 Журналістка Яніна Соколова побувала на допиті в ДБР у справі про «вагнерівців»
14:18 Вбивство Флойда: звинувачений екс-офіцер вийшов під заставу
13:58 КНУ ім. Шевченко йде на карантин через COVID-19
13:55 Франція завдала нищівного удару збірній України у товариському матчі
13:44 Принц Вільям заснував «Нобелівську премію» в сфері екології
13:32 Мер столиці Киргизстану повернувся на роботу через два дні після того, як подав у відставку
Партнерський матеріал
13:27 В Україні посилять правила видачі споживчих кредитів
13:26 За час пандемії COVID-19 мільярдери стали на 27,5% багатшими
12:55 Стали відомі дата і місце проведення Всесвітнього економічного форуму
12:48 Дебати віце-президентів: головною героїнею стала муха, яка сіла на голову Пенсу
12:48 ФРУ закликає Гетьманцева переглянути ставки акцизів
Партнерський матеріал
12:28 15 жовтня відбудеться Форум інноваційних виробництв
12:20 У Киргизстані заявили про зникнення президента Сооронбая Жеенбекова
11:55 День народження Івана Піддубного: цікаві факти про славетного українського борця
11:00 У Києві за добу понад 420 нових випадків COVID-19, ще 11 хворих померли

Наступні дебати Трампа і Байдена відбудуться онлайн

Наступний раунд дебатів між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і кандидатом Джо Байденом відбудуться онлайн через COVID-19.

Четвер, 8 жовтня 2020, 16:36

Про це повідомили у Комісії з президентських дебатів у США.

“Другі президентські дебати пройдуть у формі міського зібрання, в якому візьмуть участь кандидати з різних локацій”, – йдеться у повідомленні.

Дебати мають відбутися 15 жовтня.

Теги: Джо Байден, Дональд Трамп, дебаты

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись