Наступні дебати Трампа і Байдена відбудуться онлайн

Наступний раунд дебатів між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і кандидатом Джо Байденом відбудуться онлайн через COVID-19.

Про це повідомили у Комісії з президентських дебатів у США.

“Другі президентські дебати пройдуть у формі міського зібрання, в якому візьмуть участь кандидати з різних локацій”, – йдеться у повідомленні.

Дебати мають відбутися 15 жовтня.