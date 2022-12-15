Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія своєю агресією й вимагатимуть ще більших зусиль.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час свого звернення до Європейської Ради.

“Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Агресією проти України й проти кожного з вас, бо фінальна мішень Росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет. Наступні пів року вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж за цей час, що минув”, – заявив Зеленський.

А також зазначив, що першочергово енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах.

За його словами, будь-який російський енергошантаж, будь-які деструктивні дії Росії проти критичної інфраструктури в Україні чи, наприклад, проти підводних кабелів та газогонів у Європі, будь-які спроби дестабілізації ринків газу й нафти чи атомної енергетики мають отримувати потужні відповіді всієї Європи.

Зеленський наголосив, що з огляду на це вкрай корисною є ідея прайс-кепів на російський енергетичний експорт. Що сильнішим буде такий інструмент, що нижчими – прайс-кепи, то більше стійкості буде у глобального енергоринку.

“Друге – зимова стійкість України. Закликаю продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. Третій аспект – оборонна підтримка. Вона має бути не меншою, ніж у минулі пів року.Четверте – дипломатія. », – сказав Володимир Зеленський.

А також закликав союзників й партнерів підтримати українську формулу миру.

“І п’яте – на наступні півроку. Ціннісне завдання. Я вірю, що все акцентоване мною сьогодні буде реалізоване. Бо для України й для Європи, коли ми разом, немає нічого неможливого. Будь-який терор ми переможемо, будь-які наші спільні завдання ми реалізуємо”, – підсумував президент України.

Крім того, під час свого звернення до Європейської Ради Зеленський нагадав, що за пів року вдалося повернути Україні та всій Європі територію Харківської області, повернули місто Херсон і частину Херсонщини, які були окуповані Росією ще на початку вторгнення.

Також Зеленський закликав держави Євросоюзу поставити Україні більше сучасного озброєння задля закінчення широкомасштабної війни РФ проти України.