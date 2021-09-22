В наступному місяці в Дубаї планують відкрити "Око Дубая" - найвище колесо огляду в світі.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Колеса огляду колись були центром міського ярмарку. Тепер це улюблені місця відвідування для туристів.

Жодне колесо огляду в світі не зможе перевершити по висоті Ain Dubai, що на арабській мові означає “Око Дубая”, відкриття якого заплановано на 21 жовтня. Маючи висоту 820 футів (майже 250 метрів), це буде найвище колесо огляду в світі.

На Ain Dubai буде 48 закритих капсул для людей, які можуть вмістити до 40 пасажирів у кожній. В цілому 1750 осіб можуть кататися одночасно. Але через пандемію кількість дозволених пасажирів буде зменшено до 10 осіб.

Доступні три типи кают-капсул: “оглядові” каюти для базових поїздок, лаундж-каюти з напоями, і “приватні” каюти, які можна забронювати для званих обідів, ділових зустрічей та інших заходів.

Кожна поїздка триває 38 хвилин і дає можливість помилуватися видом на узбережжя Дубая і міський пейзаж із висоти пташиного польоту.

“Око Дубая” в два рази більше “Лондонського ока”.

У Дубаї вже знаходиться найвища будівля у світі Бурдж Халіфа й найбільший торговий центр.

7 липня там відкрився ще й найглибший басейн для дайвінгу у світі, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса.