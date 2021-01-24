Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проведе зимове пленарне засідання з 25 до 28 січня в гібридному форматі, що дозволить членам ПАРЄ взяти участь віддалено або особисто у Страсбурзі

Про це повідомила пресслужба ПАРЄ.

“Асамблея обговорить етичні, правові та практичні міркування щодо вакцин проти COVID-19. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус виступить перед парламентаріями під час дебатів”, – йдеться в повідомленні.

Були подані запити на три невідкладні дебати щодо:

– “Арешт і затримання Олексія Навального в січні 2021 року”

– “Погіршення ситуації в Білорусі”

– “Свобода вираження поглядів (стаття 10 ЄКПЛ) під загрозою з боку великих технологічних компаній”.

Подано також запити на обговорення поточних подій:

“Заборона російської та інших мов національних меншин в Україні”;

“Невиправдана затримка репатріації вірменських військовополонених та інших полонених владою Азербайджану як порушення європейських міжнародних стандартів прав людини;

“Фактична ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі під час пандемії COVID-19”.

“Інші теми в порядку денному передбачають етнічне профілювання в Європі, обмеження діяльності неурядових організацій у державах – членах Ради Європи та дискримінацію осіб, які страждають на хронічні і тривалі захворювання”, – йдеться в анонсі.

Повідомляється, що під час сесії асамблея обиратиме заступника генсекретаря Ради Європи, Генсекретаря Асамблеї та суддів Європейського суду з прав людини від Греції і Швейцарії – ці вибори відбудуться шляхом індивідуального електронного голосування.

Асамблея визначить остаточний порядок денний у день відкриття сесії.