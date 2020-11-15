Про це повідомив перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук під час включення у “влозі” президента Володимира Зеленського.

“Наступного тижня заплановано розгляд законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум. На мій погляд, дуже символічно, що прийняття такого закону відбувається якраз у період чергової річниці проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, який подарував незалежність Україні”, – зазначив Стефанчук.

Він уточнив, що окрему увагу Парламент планує приділити “законопроєкту про інвестиційних нянь”.

Також будуть розглядатися законопроєкти: про систему громадського здоров’я, про віртуальні активи, про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких є інвалідність.

“Також низка соціальних ініціатив, спрямованих на захист населення в період карантину, пов’язаного із запобіганням виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19”, – вказав перший віце-спікер.

За його словами, всього на наступний тиждень запланований розгляд понад 100 законодавчих актів.

“Тому сподіваюся, що Парламент, навіть незважаючи на те, що будуть не всі народні депутати, і в президії також (через інфікування коронавірусом, – ред.), зможе ефективно виконати покладені на нього функції”, – підсумував Стефанчук.

(На відео – з 8:55)