Про це повідомляють #Букви.

Вранці 23 квітня нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура повідомив, що фракція ініціює засідання, розпочався збір підписів. Він також показав, які питання пропонуються для розгляду на цьому засіданні. Це збільшення фінансування судів, реклама електронних сигарет тощо.

Тим часом пресслужба “Слуги народу” проінформувала про два ініційованих засідання — 27 та 29 квітня. За словами голови фракції “СН” в Раді Давида Арахамії, 27 числа хочуть розглянуть 13 законопроєктів (про це засідання йдеться в дописі Качури), а 29 — ще 17 проєктів законів.

“Тематика найрізноманітніша: бюджетна та соціальна сфери, економічні стимули для бізнесу, підтримка аграріїв, науковців, і ще багато інших важливих та потрібних законопроєктів. Хочемо посилити спроможність наукових парків, забезпечити державну підтримку аграріям щодо страхування врожаю, посилити вплив молоді на формування державної політики і влади в цілому, ухвалити в першому читанні закон про обов’язкове накопичувальне пенсійне страхування”, — прокоментував Арахамія.

Тим часом голова фракції “Голосу” в парламенті Ярослав Железняк зазначив, що засідань буде чотири.

“Першу половину [тижня] голосуємо сотні правок до закону про землю, а потім…. позачергові засідання. Загалом, знову вівторок і четвер. Так точно Рада закриється ближче до 21:00. Щонайменше відомо вже про 4 позачергових засідання на цьому тижні. На вівторок і четвер — за повісткою від Коаліції. […] Плюс одне позачергове від опозиції з постановою про провал боротьби з COVID. Ну і позачергове з кадрових питань і перестановок в Кабміні”, — повідомив Железняк.

Зауважимо, наразі спікер Верховної Ради Дмитро Разумков ще не підписав розпорядження про скликання позачергових засідань на наступний тиждень.