Європейська комісія вирішила не пускати громадян із третіх країн з туристичною метою, якщо вони не вакциновані від коронавірусу або не мають підтвердження одужання.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії на брифінгу.

Відповідне обмеження набуде чинності з 1 березня 2022 року, сказала єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

“Сьогодні, якщо люди приїжджають з країни, яка у списку (“зелений список ЄС” – ред.), то можуть подорожувати без вакцинації. З 1 березня вони мають бути вакциновані. Ви маєте бути вакцинованим, щоб потрапити в ЄС з третьої країни, або ви маєте надати підтвердження одужання, або якщо ви дитина”, – сказала Йоганссон.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія пропонує змінити термін дії сертифікатів вакцинації проти COVID-19 для поїздок до країн Євросоюзу.

Також Євросоюз планує відкрити кордони для усіх вакцинованих туристів.