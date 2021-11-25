Про це повідомила пресслужба Єврокомісії на брифінгу.
Відповідне обмеження набуде чинності з 1 березня 2022 року, сказала єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.
“Сьогодні, якщо люди приїжджають з країни, яка у списку (“зелений список ЄС” – ред.), то можуть подорожувати без вакцинації. З 1 березня вони мають бути вакциновані. Ви маєте бути вакцинованим, щоб потрапити в ЄС з третьої країни, або ви маєте надати підтвердження одужання, або якщо ви дитина”, – сказала Йоганссон.
Раніше повідомлялося, що Європейська комісія пропонує змінити термін дії сертифікатів вакцинації проти COVID-19 для поїздок до країн Євросоюзу.
Також Євросоюз планує відкрити кордони для усіх вакцинованих туристів.
- Кіпр, Естонія, Хорватія першими зберегли можливість в’їзду для українців на тлі того, що Євросоюз виключив Україну із “зеленого списку”. Умови в’їзду до цих країн – за посиланням.
- Франція також ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс щеплення вакцинами, схваленими в ЄС. Умови в’їзду в країну – тут.
- Зберегла можливість в’їзду і Бельгія. Туди подорожувати з України дозволено незалежно від мети поїздки лише за умови наявності сертифікату, що визнається країнами ЄС та Шенгенської угоди, про повний курс вакцинації проти COVID-19, здійснений вакцинами, визнаними за рішенням Європейської комісії. Деталі – тут.
- Повноцінний в’їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації, також дозволено в Нідерланди, Чехію, Австрію, Данію, Словаччину, Швецію, Ірландію, Іспанію та Польщу.
- Не обмежуватимуть можливість в’їзду для повністю вакцинованих українців Латвія та Греція.