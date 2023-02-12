Про це повідомляє SPIEGEL.

У середині наступного тижня навчання Leopard розпочнуться на військовому полігоні Мюнстер у Нижній Саксонії, де вже тренуються українські підрозділи на бойовій машині піхоти Marder.

Бундесвер планує своєрідний “турбокурс” для українських військових, частина з яких прибула прямо з передової в районі міста Бахмут. Всього за шість-вісім тижнів вони повинні засвоїти основи управління складною системою озброєння, а також відпрацювати взаємодію танків Leopard і БМП Marder. За словами військовослужбовців, через нестачу часу можна навчити лише основам, тоді як навчання команд зазвичай займає кілька років.

Якщо все піде за планом, підготовлені бійці мають повернутися на передову в Україні разом із бойовими танками Leopard до кінця березня. Навчання на танках – це лише частина різноманітних програм підготовки українських армійців у Німеччині, зауважили у виданні.

У Великій Британії українські військові вже проходять навчання на британських основних бойових танках Challenger 2. Тренування розпочалося минулого тижня. Міністерство оборони оприлюднило світлини навчань на військовому полігоні.

Зауважимо, 8 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перший батальйон танків Leopard 2, поставлених західними союзниками, може дістатися до України вже до березня-квітня цього року.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу (це звання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.