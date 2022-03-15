Президент США Джо Байден вже наступного тижня може здійснити візит до Брюсселя, де зустрінеться з іншими членами НАТО, щоб обговорити ситуацію в Україні. За даними джерел, американський лідер може також відвідати Польщу.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Видання, посилаючись на декілька джерел у США та країнах Європи, повідомляє, що Байден може прилетіти до Брюсселя вже 23 березня. Тут він проведе перемовини щодо війни в Україні з іншими лідерами НАТО.

Водночас, додають джерела, точна дата зустрічі ще не встановлена, адже через стрімку ситуацію в Україні все може змінитись.

За даними одного із джерел, президент США може також здійснити візит до Польщі, яка теж є країною-членом НАТО. Відомо, що у Польщі значно зросло занепокоєння після того, як Росія обстріляла ракетами військовий полігон на Львівщині, розташований за 20 км до польського кордону.

Північноатлантичний альянс схвильований тим, що може бути втягнений у війну з ядерною силою Росії. Байден неодноразово заявляв, що США не будуть посилати своїх військових в Україну, проте готові захищати “кожен сантиметр НАТО”.

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, США тісно співпрацюють з Європою та НАТО, проте остаточного рішення щодо поїздки Байдена в Європу поки немає.