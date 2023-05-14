Представники країн-членів ЄС, які у п'ятницю, 12 травня, зустрічалися у Брюсселі для обговорення 11-го пакета антиросійських санкцій, не змогли прийняти рішення. Ще одне засідання має відбутися наступного тижня.

Про це сповіщає Польське радіо.

Посол Польщі при ЄС Анджей Садось повідомив, що саме завадило ухвалити рішення щодо нового пакету санкцій проти Росії. Відтак, багато питань, що стосуються, безпосередньо, майбутніх обмежень, “дуже технічні та складні”, тому потребують детального аналізу експертів. Водночас він сподівається, що на наступному засіданні санкційний пакет все ж зможуть ухвалити.

Крім того, як відзначив Садось, новий пакет враховує пропозицію Польщі стосовно поширення санкцій на пропагандистів і суддів, які виносять вироки на політичних процесах.

Також посол наголосив, що вітає включення до проєкту нових обмежень проти російських транспортних компаній, а також висловив надію, що деякі з санкцій аналогічним чином будуть запроваджені і проти Білорусі.

Він нагадав, що Варшава також закликає ввести заборону на імпорт агропродовольчої продукції з Росії до ЄС: “У нинішній ситуації ми не бачимо виправдань для продовження дозволу на імпорт російської агропродовольчої продукції”.

Разом з цим у межах останнього санкційного пакета розглядається пропозиція внести до чорного списку осіб, які брали участь у викраденні українських дітей, незаконному вивезенні їх на територію РФ, де їх примусово усиновлюють.

Додамо, що 10 травня країни Європейського Союзу провели першу дискусію щодо нових санкцій через повномасштабну війну РФ проти України. Нові санкції будуть націлені на компанії Китаю та Ірану, а також на зменшення експорту заборонених товарів до РФ з третіх країн.

Для ухвалення чергового, вже 11 пакету санкцій проти РФ, потрібно, аби його підтримали всі 27 держав-членів Євросоюзу.

Ці санкції можуть стати першими, які будуть націлені на Китай.

Водночас міністр закордонних справ Цінь Ган прокоментував новини щодо можливого внесення китайських компаній до 11-го пакету санкцій від Євросоюзу, заявивши, що Китай “суворо й сильно” відреагує на це.

Варто відзначити, країни-члени G7 та Європейського союзу хочуть запровадити нові санкції проти Росії. Зокрема планують заборонити імпорт російського газу за маршрутами, на яких Кремль раніше скоротив постачання.

За даними джерела, члени ЄС, котрі налаштовані категорично проти Росії, були розчаровані тим, до нового пакету санкцій не увійшло припинення імпорту російських алмазів чи припинення співпраці у ядерній енергетиці.

Своєю чергою країни, які критично налаштовані щодо нових антиросійських санкцій, вважають, що пропозиція вводити санкції проти третіх країн, які допомагають РФ, неминуче спровокує бурхливі дискусії.