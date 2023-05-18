Наступного тижня можна буде спостерігати унікальне небесне явище – "Сяйво да Вінчі", його ще називають попелястим світінням Місяця.

Джерело: CNN.

Це явище отримало назву “Сяйво да Вінчі”, оскільки вперше воно було описане саме відомим італійським художником та вченим Леонардом да Вінчі ще у 16 столітті. Його ще називають попелястим світінням Місяця.

Це явище може статися на заході сонця, коли на горизонті є півмісяць, але видно контури повного місяця. За словами наукової менеджерки з Інституту Місяця та Планет у Х’юстоні Христини Шупли, “Сяйво да Вінчі” є звичайним явищем, і його легко побачити. Але колись його поява була незбагненною таємницею.

За даними NASA, що саме спричинило ефект примарного повного місяця, який іноді називають “старим місяцем в обіймах молодого”, було давнім питанням, яке висвітлив Леонардо да Вінчі. І відповідь — світло, що походить від Землі.

За інформацією NASA, на відміну від сонячного світла, земне сяйво означає світло, яке випромінює Земля навіть після заходу сонця. Це джерело світла, що надходить із Землі, приблизно в 50 разів яскравіше, ніж світло від повного місяця.

Коли Леонардо да Вінчі висунув теорію про це, Коперник ще навіть не опублікував теорію про те, що Земля обертається навколо Сонця. Але завдяки художньому розумінню світла й тіні та інженерному розумінню геометрії Леонардо зміг з’ясувати, звідки походить попелясте світіння навколо півмісяця.

Леонардо да Вінчі мав рацію щодо того, що Земля відбиває світло, щоб можна було побачити контур Місяця, але астронавти космічного корабля “Аполлон-11” дізналися більше. Коли астронавти дивилися на Землю, світло відбивалося не від океанів, як вважав Леонардо, а від хмар.

За словами Христини Шупли, будь-хто, хто бачить Місяць, зможе побачити “Сяйво Да Вінчі”, але для цього мають бути відповідні умови.

“Це явище найлегше побачити під час зростання або спадання півмісяця. Необхідно, щоб було чисте небо, аби побачити Місяць, але частини Землі мають бути достатньо хмарними, щоб відбивати достатню кількість світла на Місяць”, – сказала Христина Шупла.

А також додала, що спостерігачам за небом слід шукати півмісяць у формі банана ввечері, на заході сонця, і спробувати побачити решту частини Місяця, погано освітлену.

Довідково. “Аполлон-11” — американський пілотований космічний корабель серії “Аполлон”, який уперше доставив людей на поверхню Місяця 20 липня 1969 року.