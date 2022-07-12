Вже наступного тижня, 19 липня, російський президент Володимир Путін здійснить візит до Тегерана - столиці Ірану. Там він зустрінеться з лідером Ірану Ібрагімом Раїсі та лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на заяву речника президента РФ Дмитра Пєскова.

За його словами, нині триває підготовка візиту Путіна до Тегерана.

“Буде зустріч очільників країн-гарантів Астанинського процесу, процесу щодо сприяння врегулюванню ситуації у Сирії”, – сказав Пєсков під час конференції.

Він додав, що окрім тристоронньої зустрічі між лідерами Росії, Туреччини та Ірану також відбудуться двосторонні перемовини між Путіним та Ердоганом.

Варто зауважити, що про візит Путіна в Тегеран також повідомив голова економічної комісії іранського парламенту Мохаммедрез Пур-Ебрахімі в етері інформаційного агентства IRNA.

За його словами, під час візиту президенти обговорять розширення економічних зв’язків між Іраном та РФ.

Пур-Ебрахімі наголосив, що після нещодавньої поїздки президента Ірану в Росію виникла “позитивна атмосфера” щодо економічного співробітництва між країнами.