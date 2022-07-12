Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на заяву речника президента РФ Дмитра Пєскова.
За його словами, нині триває підготовка візиту Путіна до Тегерана.
“Буде зустріч очільників країн-гарантів Астанинського процесу, процесу щодо сприяння врегулюванню ситуації у Сирії”, – сказав Пєсков під час конференції.
Він додав, що окрім тристоронньої зустрічі між лідерами Росії, Туреччини та Ірану також відбудуться двосторонні перемовини між Путіним та Ердоганом.
Варто зауважити, що про візит Путіна в Тегеран також повідомив голова економічної комісії іранського парламенту Мохаммедрез Пур-Ебрахімі в етері інформаційного агентства IRNA.
За його словами, під час візиту президенти обговорять розширення економічних зв’язків між Іраном та РФ.
Пур-Ебрахімі наголосив, що після нещодавньої поїздки президента Ірану в Росію виникла “позитивна атмосфера” щодо економічного співробітництва між країнами.
- Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван заявив, що Сполучені Штати володіють інформацією, яка вказує на підготовку Ірану до постачання бойових безпілотників Росії.
- Також повідомлялось, що російські бізнесмени стали переймати досвід життя під санкціями США від Ірану. Особливо росіян цікавить постачання запчастин для важкої техніки та будівельних матеріалів.