Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з початком наступного тижня українцям, які втратити можливість працювати через війну, почнуть виплачувати по 6,5 тисяч гривень.

Про це Денис Шмигаль повідомив в етері телемарафону.

Глава українського уряду зазначив, що війна стала шоком для всіх жителів України, адже багато хто унаслідок вторгнення Росії втратив роботу, житло чи заощадження. Проте, всупереч всьому, люди залишаються в Україні та допомагають захищати державу.

У відповідь держава підтримає українців і за дорученням Президента України Володимира Зеленського уже з наступного тижня запрацює оновлена програма “єПідтримка”.

Завдяки цій програмі кожен ФОПівець та кожен найманий працівник, який унаслідок війни не може працювати, отримає від держави 6 500 гривень.

Шмигаль повідомив, що виплата коштів буде аналогічна виплаті 1000 гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Тобто, отримати кошти можна буде за допомогою застосунку “Дія”.