Про це Денис Шмигаль повідомив в етері телемарафону.
Глава українського уряду зазначив, що війна стала шоком для всіх жителів України, адже багато хто унаслідок вторгнення Росії втратив роботу, житло чи заощадження. Проте, всупереч всьому, люди залишаються в Україні та допомагають захищати державу.
У відповідь держава підтримає українців і за дорученням Президента України Володимира Зеленського уже з наступного тижня запрацює оновлена програма “єПідтримка”.
Завдяки цій програмі кожен ФОПівець та кожен найманий працівник, який унаслідок війни не може працювати, отримає від держави 6 500 гривень.
Шмигаль повідомив, що виплата коштів буде аналогічна виплаті 1000 гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Тобто, отримати кошти можна буде за допомогою застосунку “Дія”.
“Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме оформити допомогу”, – резюмував прем’єр.
- Нагадаємо, Укрпошта, Пенсійний Фонд України та Міністерство соціальної політики роблять усе, щоб навіть у складних умовах воєнного стану ви своєчасно отримали свої виплати за березень поточного року. Будь ласка, ознайомтесь з правилами виплат.
- Також відомо, що гроші з “єПідтримки” можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який є на банківській картці.