Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 7 липня, відвідав Словаччину та зустрівся з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, яка закликала союзників НАТО надати Україні чіткіше бачення щодо членства в Альянсі.

Джерело: Reuters

“Те, на що я сподіваюся і вірю, що ми дамо Україні (на саміті НАТО), — це бачення майбутнього членства, звичайно, якщо умови будуть виконані, в тому числі найважливіша — це припинення війни та військової агресії в Україні”, – сказала Чапутова на телевізійній пресконференції разом із Зеленським.

Чапутова зазначила, що приєднання України до Альянсу – це питання “коли”, а не “якщо”, і що Україна також є перспективним членом Європейського Союзу.

Зеленський визнав, що Україна навряд чи зможе приєднатися до НАТО доки триває війна, але наполягав на чіткішому плані вступу до Альянсу.