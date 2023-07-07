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“Те, на що я сподіваюся і вірю, що ми дамо Україні (на саміті НАТО), — це бачення майбутнього членства, звичайно, якщо умови будуть виконані, в тому числі найважливіша — це припинення війни та військової агресії в Україні”, – сказала Чапутова на телевізійній пресконференції разом із Зеленським.
Чапутова зазначила, що приєднання України до Альянсу – це питання “коли”, а не “якщо”, і що Україна також є перспективним членом Європейського Союзу.
Зеленський визнав, що Україна навряд чи зможе приєднатися до НАТО доки триває війна, але наполягав на чіткішому плані вступу до Альянсу.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готує додатковий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів євро.
- Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі у межах започаткування нового формату взаємодії України з Альянсом.
- За інформацією ЗМІ, союзники України у НАТО досі не вирішили, що запропонувати Україні на саміті, який відбудеться вже 11-12 липня у Вільнюсі, Литва.
- Очікується, що Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні 7 липня, який вперше міститиме касетні боєприпаси, повідомили представники оборони.