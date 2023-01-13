У понеділок, 16 січня, британський уряд, ймовірно, оголосить про рішення передати Збройним силам України бойові танки Challenger 2.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на власні джерела в Україні.

Зазначається, що в Україні впевнені, що Велика Британія скоро оголосить про надання близько 10 танків Challenger 2. Це, ймовірно, підштовхне Німеччину дозволити реекспорт танків Leopard 2.

У Сполученому Королівстві нібито вже ухвалили рішення щодо цього кроку на тлі тиску на німців напередодні зустрічі західних міністрів оборони в межах формату “Рамштайн”.

В Європі налічується понад 2 000 Leopard 2, якими володіють армії 13 країн. Проте, згідно з договорами купівлі-продажу, необхідна згода Німеччини на реекспорт будь-якого комплекту їхнього виробництва.

Раніше німецьке інформаційне видання Der Spiegel повідомило, що уряд Сполученого Королівства розглядає можливість постачання близько десятка танків Challenger 2 в Україну, що зробить її першою країною, яка підтримає Київ західними основними бойовими танками.

Лондон вже оголосив про можливе постачання партнерам, пише Der Spiegel, додавши, що рішення, ймовірно, буде офіційно прийнято лише на запланованій зустрічі західних оборонних чиновників на військовій базі Рамштайн у Німеччині 20 січня.

Міністерство оборони Сполученого Королівства не спростувало і не підтвердило цю інформацію, а його речник сказав: “Уряд зобов’язався зрівняти або перевищити торішнє фінансування військової допомоги Україні у 2023 році, і ми продовжуватимемо розвивати нещодавні пожертви за допомогою навчання та подальшого надання обладнання”.