В Україні оголосили про новий благодійний збір коштів флоту морських дронів в межах платформи United24, що починається наступного тижня.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

“Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок — будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів”, — оголосив він.

На його думку, кожен українець має розуміти для чого необхідний збір. Крім того, Зеленський впевнений, що мільйони людей підтримають такий напрямок в обороні держави: “Як це працює – всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо”, — додав президент.

Також Володимир Зеленський зауважив, що за пів року роботи благодійної платформи United24 було зібрано майже 220 мільйонів доларів внесків від мільйонів людей з більш ніж сотні країн.