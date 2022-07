Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Російські та проросійськи сили почали заявляти про те, що вони вже увійшли на околиці Сіверська. Проте у міноборони Великої Британії зазначили, що це не підтверджено.

Але російські війська повільно просувалися на захід та обстрілювали українські позиції. Також вони вдавалися до спроб наступу у напрямку Сіверська для того, щоб відкрити шлях до Слов’янська та Краматорська.

“Ймовірно, що Бахмут стане наступною ціллю для ворогів, якщо вони зможуть взяти під контроль Сіверськ”, – йдеться у повідомленні британської розвідки.

Також у мінооборони Великої Британії зазначили, що після відступу зі стратегічно розташованого острова Зміїний 30 червня, Росія намагається заперечити те, що він знаходиться під контролем України.

Проте 13 червня авіаудари двох російських Су-27 не потрапили по острову. Це відповідає закономірності, коли російські повітряні сили не можуть успішно вступати в тактичні бої.

Також у британській розвідці зауважили, що з початку широкомасштабного вторгнення, з України до Росії було вивезено понад 2,5 мільйона людей.

“Росію продовжують звинувачувати у примусовій депортації українців. У більшості випадків, українці зазнавали поганого поводження у фільтраційних таборах, які створила РФ”, – наголосили у Міністерстві оборони Великої Британії.

