Про це інформує американський телеканал CNBC.
Про це свідчить стягування російської техніки навколо східних регіонів України і посилення обстрілів територій з боку формувань РФ.
Чиновники, чий брифінг проводився на умовах анонімності, заявили, що США працюють над тим, щоб переконати союзників направити в Україну більше артилерії та боєприпасів, щоб вона не закінчилася, коли наступ наростає. За оцінкою США, це може статися найближчими днями, додали вони.
Це сталося після вибухів, які прогриміли в околицях столиці України Києва в суботу вранці. Одна людина загинула, кілька людей отримали поранення в результаті удару в Дарницькому районі, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко Українському телебаченню. NBC News не зміг перевірити цю заяву.
У Харкові міський голова Ігор Терехов повідомив, що троє людей загинули та 34 отримали поранення внаслідок ракетних ударів у суботу. Четверо членів World Central Kitchen отримали поранення в результаті одного з нападів, повідомляє організація.
Губернатор Львівської області Максим Косицький в онлайн-зверненні повідомив, що на місто було завдано авіанальоту. Повідомлень про постраждалих не було.
Атаки відбулися після того, як міністерство оборони Росії пообіцяло збільшити ракетні удари після того, як у четвер затонув “Москва”, її флагман у Чорному морі.
- Нагадаємо, Росія вимагає від українських військ, які все ще борються за захист Маріуполя, скласти зброю. Очевидний ультиматум озвучується під час невпинної і нищівної атаки РФ на південно-східне місто.
- Згідно з даними Генштабу, Росія продовжує накопичення своїх військ для завдання удару по Східних регіонах – але в російських військових є значні проблеми із забезпеченням.