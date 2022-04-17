За словами двох високопоставлених представників оборони США, Росія може розпочати наступний етап своєї військової кампанії в Україні на цих вихідних або на початку наступного тижня, і Україна швидко проходить артилерійські обстріли.

Про це інформує американський телеканал CNBC.

Про це свідчить стягування російської техніки навколо східних регіонів України і посилення обстрілів територій з боку формувань РФ.

Чиновники, чий брифінг проводився на умовах анонімності, заявили, що США працюють над тим, щоб переконати союзників направити в Україну більше артилерії та боєприпасів, щоб вона не закінчилася, коли наступ наростає. За оцінкою США, це може статися найближчими днями, додали вони.

Це сталося після вибухів, які прогриміли в околицях столиці України Києва в суботу вранці. Одна людина загинула, кілька людей отримали поранення в результаті удару в Дарницькому районі, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко Українському телебаченню. NBC News не зміг перевірити цю заяву.

У Харкові міський голова Ігор Терехов повідомив, що троє людей загинули та 34 отримали поранення внаслідок ракетних ударів у суботу. Четверо членів World Central Kitchen отримали поранення в результаті одного з нападів, повідомляє організація.

Губернатор Львівської області Максим Косицький в онлайн-зверненні повідомив, що на місто було завдано авіанальоту. Повідомлень про постраждалих не було.

Атаки відбулися після того, як міністерство оборони Росії пообіцяло збільшити ракетні удари після того, як у четвер затонув “Москва”, її флагман у Чорному морі.